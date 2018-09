Top News: Supro 1970RK Keeley Custom, Gitarrenverstärker

Wenn zwei sich zusammentun ...

Die New Yorker Amp-Legende Supro und der Effektgerätehersteller Keeley Electronics haben sich zusammengetan, um einen Gitarrenverstärker speziell für Pedale zu entwickeln, den Supro 1970RK Keeley Custom.

Der 25-Watt-Combo verfügt über einen Vorverstärker und einen Zweiband-EQ, der speziell für Gain-Pedale entwickelt wurde, die in aller Regel ja zwischen Gitarre und Verstärker im Signalweg ihren Platz einnehmen. Weiterhin steht selbstverständlich ein „transparenter“ Effektweg für Delays und Reverbs zur Verfügung.

Ein 12AX7 Röhren-Vorverstärker kann über einen Lautstärkeregler aufgeregelt werden, während ein Master zur Verfügung steht, um die von Bruce Zinky entworfene Class A 6V6GT Endstufe zu justieren.

Schließlich gibt es noch einen Supro CR10 Lautsprecher an Bord, der „tiefe Basswiedergabe mit perfekt abgestimmten Höhen“ verspricht, um eine „unvergleichliche Leistung“ in einem tragbaren 1×10″-Combo zu bieten. Große Worte, wir werden sehen, ob dem auch eben so große Taten folgen, wir werden das Teil in jedem Fall bei der erstbesten Gelegenheit einem Test unterziehen!