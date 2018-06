Top News: Synthesizer Flohmarkt in Berlin am 29.7.

Synths, Workshops, Gigs & Bier

Am 29. Juli findet in Berlin ein Synthesizer Flohmarkt statt. In der Zeit von 14:00 – 22:00 kann man in der Kreuzberger Location „Birgit & Bier“ (wie passend) nach alten und neuen gebrauchten Synthesizern stöbern. An der Stelle sei auch auf den THOMANN Musiker Flohmarkt verwiesen, der am 21. Juli bei THOMANN stattfindet.

Der Synthesizer Flohmarkt findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter ca. 2.750 Besucher. Aufgrund der großen Resonanz erwartet man dieses Mal noch mehr Interessenten. Das ist zwar sicherlich kleiner als im Vergleich mit anderen Musiker-Flohmärkten, jedoch fokussiert sich hier alles auf Synthesizer.

Auf dem Flohmarkt können private Anbieter ihre Geräte zum Kauf anbieten und Gleichgesinnte sich untereinander austauschen. Vielleicht ergibt sich auch der eine oder andere Live-Jam daraus.

Außerdem werden die Firmen Korg, Roland und Novation mit eigenen Ständen vor Ort sein, um ihre aktuellen Synthesizer zu präsentieren, die man dort ausgiebig testen kann. Eventuell werden noch weitere Hersteller hinzukommen.

Zum Programm gehören auch Workshops, zu denen man sich wegen der begrenzten Platzanzahl über die Facebook-Seite des Events anmelden muss. Bislang geplant sind:

▶ 15:00 – 16:00 Hardware Integration in ein DJ-Setup (Deutsch)

▶ 16:30 – 17:30 Modulation für Einsteiger (Deutsch)

▶ 18:00 – 19:00 Meet The Peak: Introduction to Novation Peak (English)

Außerdem gibt es ein Open Air Programm:

15:00 – 16:00 Didac

16:00 – 17:30 Empathy Machine

17:30 – 19:00 Oliver Klostermann

19:00 – 20:00 Marc Faenger

20:00 – 21:00 Raul Alvarez

21:00 – 22:00 Acidonym

Vielleicht möchte dann ein Besucher des Flohmarkts seine Eindrücke in einer Leser-Story auf AMAZONA.de schildern?