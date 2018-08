Top News: Tascam Model 24, Mischpult und Recorder

Best of analog und digital

Ein Klassiker erwacht zu neuem Leben. Der Hersteller Tascam, also der Hersteller der die Mehrspurrecorder (Stichwort Porta Studio) eingeführt und zu weltweitem Ruhm verholfen hat, präsentiert das Tascam Model 24. Hierbei handelt es sich um ein 24-Spur Analog Pult mit digitalem 24-Spur Recorder. Tascam nennt es den „professionellen Hybriden aus Mischpult, Recorder und Interface mit der Wärme des Analogen und der neuesten Technologie.“ Das klingt nach einem Best of von analoger und digitaler Technik.

Mit dem Tascam Model 24 erfindet Tascam eine seiner klassischen Produktlinien neu und stellt eine Symbiose aus Mehrspurrecorder, Mischpult und Interface vor. Dabei ist das Model 24 so konstruiert, dass es für jeden einfach und intuitiv zu bedienen ist. 100 mm Fader für Pegelanpassungen sowie ein leicht zugänglicher Stereo-Equalizer mit sieben Frequenzbändern. Die vertrauten EQ- und AUX-Regler sowie alle Eingangs- und Ausgangsanschlüsse befinden sich auf der Oberseite.

Model 24 ermöglicht es dem Nutzer, direkt auf eine SD-Karte aufzunehmen und zwar 24 Spuren gleichzeitig mit 24 Bit und 48 kHz. Punch-ins und -outs sind mit bis zu 8 Spuren zeitgleich möglich. 22 Spuren können simultan von einer SD-Karte wiedergegeben werden, 16 hochwertige Tascam-Preamps sorgen für unverfälschten Sound.

Das Tascam Model 24 verfügt über 22 flexibel nutzbare Analogeingänge, bestehend aus 20 symmetrischen Eingängen (12 mono und 4 stereo) und einem unsymmetrischen Stereoeingang. Außerdem kann sich das Pult per USB mit eurer Lieblings-DAW verbinden. Smartphones lassen sich via Bluetooth koppeln, um Musik für für die Probe zu streamen oder dem Publikum vorab einzuheizen.

Alle weiteren Informationen zum Model 24 findet ihr hier. Ansonsten heißt es warten auf das vierte Quartal 2018, dann soll das Tascam Model 24 nämlich erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung wird bei 1.029,- Euro liegen, in den (virtuellen) Läden wird es somit für einen dreistelligen Betrag erhältlich sein.