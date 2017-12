Normalerweise sind wir bei Produktneuheiten ja stets schnell bei der Sache. Ab und zu rutscht uns aber mal etwas durch, so auch beim neuen Tascam US-1×2 Audiointerface, das der Hersteller bereits vor einigen Wochen präsentiert. Dennoch nicht uninteressant, denn vor allem für Einsteiger und Singer/Songwriter könnte das Tascam US-1×2 interessant sein. Hier alle Informationen zum neuesten Audiointerface von Tascam.

Das Tascam US-1×2 bietet mit einem XLR- und einem Line-Eingang insgesamt zwei Inputs, die beide getrennt voneinander in der Lautstärke regelbar sind. Für Eingang 2 kann entweder die frontseitige Klinkenbuchse oder das rückseitig untergebrachte Stereo-Cinch Pärchen gewählt werden. Pro Kanal stehen eine Signal- und eine Peak-Lead zur Verfügung, optional schaltbar ist beim Mikrofoneingang eine +48V Phantomspeisung.

Hinsichtlich der Ausgänge setzt Tascam auf ein Stereo Pärchen Cinch-/RCA-Buchsen, die Ausgangslautstärke ist separat regelbar. Zusätzlich steht ein ebenfalls regelbarer Kopfhörerausgang zur Verfügung.

Die Verbindung zum Computer stellt das Tascam US-1×2 per USB her, hierüber wird bei Betrieb am Computer auch der benötigte Strom übertragen. Das Tascam US-1×2 ist sowohl unter Windows, OSX als auch iOS betreibar, bei mobilen Geräten wird allerdings eine zusätzliche Stromversorgung benötigt.

Der Ultra-HDDA Mikrofonvorverstärker erlaubt die Aufholung von bis zu 57 dB, gewandelt wird beim neuen Tascam mit bis zu 24 Bit und 96 kHz.

Weitere Funktionen des US-1×2 sind latenzfreies Monitoring, die Möglichkeit das Signal in mono und stereo abzuhören sowie die wahlweise Stummschaltung über die zugehörige Software. Zum Lieferumfang des Tascam US-1×2 gehört eine Lizenz für Cubase LE.

Das US-1×2 ist bereits erhältlich, der Preis liegt bei 99,- Euro.