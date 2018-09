Top News: TC Electronic DVR250 DT, Reverb Effekt

EMT250 Emulation aus Soft- und Hardware

Das könnte ein richtig heißes Teil sein, das TC Electronic DVR250 DT Reverb. Dabei handelt es sich um eine geschickte Kombination aus Hard- und Software zur Emulation eine der legendärsten Halleffekte überhaupt. TC Electronic bewirbt das DVR250 DT als eine der besten Emulationen dieses Effekts, selbst kleinste Nuancen sollen vom Plug-in klanglich geboten werden. Hier zunächst das offizielle Video dazu:

Um es direkt klar zu stellen, das TC Electronic DVR250 DT ist ein herkömmliches Plug-in, dass über die Schnittstellen VST, Audio Unit und AAX in die DAW eingebunden werden kann. Darüber hinaus bietet TC Electronic eine Hardware-Komponente an, mit der sich alle Parameter des digitalen Reverbs steuern kann. Hierbei handelt es sich um einen USB-Controller mit entsprechend auf das Plug-in abgestimmten Bedienelementen. Auch LED Meter für Ein- und Ausgangspegel befinden sich an der Hardware.

Neben dem charakteristischen Reverb bietet das DVR250 DT weitere Effekte wie Echo, Delay, Phaser, Chorus und Space. Diese sollen laut TC Electronic vor allem auf dem Gitarren-Bus, E-Pianos oder Background Vocals glänzen können.

Um ein Testgerät kümmern wir uns bereits und hoffen euch den Test schnellstmöglich zu präsentieren.

Hier noch einmal alle Infos zum TC Electronic DVR250 DT: