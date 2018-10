Top News: TC Electronic TC 1210 DT, TC 8210, Plugin mit Controller

Chorus und Reverb in Bestform

Nachdem wir kürzlich den Test der Plugin/Controller-Kombination TC2290 DT veröffentlicht haben und bereits über die Veröffentlichung des DVR 250 DT berichteten, überrascht der zum Music Tribe Konzern gehörende Hersteller TC Electronic heute mit zwei weiteren Plugin/Controller-Paketen. Hierbei handelt es sich um das TC Electronic TC 1210 DT sowie das TC Electronic TC 8210 DT.

TC Electronic TC 1210 DT

Wie auch das TC2290 DT handelt es sich beim TC 1210 DT wieder um eine Kombination aus Plugin und passendem Hardware Controller. Wie der Name bereits verrät, bildet das Plugin die gleichnamige Original Hardware TC 1210 Spatial Expander nach, die für ihre sehr organisch klingenden Effekte bekannt ist. Der Hardware Controller ist in die zwei Bereiche Effect und Spatial Expander aufgeteilt, bietet LED-Meter für Ein- und Ausgangspegel sowie zwei numerische Displays. Das eigentliche Plugin lässt sich im VST, AU oder AAX Format in die DAW einbinden, die Verbindung zum Controller wird per USB hergestellt. Alle Parameter des TC Electronic TC 1210 DT sind voll automatisierbar.

Mit Hilfe der zwei unabhängigen Chorus/Flanger-Einheiten sowie der Expander Sektion sollen vielfältige Modulationseffekte und Stereo Verbreitungen möglich sein. Das TC Electronic TC 1210 DT soll noch im vierten Quartal auf den Markt kommen, der Preis liegt bei 199,- US-Dollar.

TC Electronic TC 8210 DT

Neben dem Modulationeffekt/Expander stellt TC Electronic auch ein neues Reverb Plugin vor, auch hierbei handelt es sich um eine Plugin/Controller-Kombi. Die Spezifikationen für den Einsatz sind identsich zum TC 1210, d.h. das Plugin kann als VST, AU oder AAX-Plugin in allen gängigen DAWs genutzt werden, der Controller wird per USB angeschlossen.

Die Hardware des TC 8210 DT ist nahezu identisch zum TC 1210 DT Controller. Sie ist ebenfalls in zwei Bereich aufgeteilt, in diesem Fall in Sound und Main. Am oberen Ende prangen zwei LED-Meter, jeweils eines für den Eingangs- und eines für den Ausgangspegel.

TC Electronic betitel das TC 8210 DT als „Classic Mixing Reverb“ und preist es als universellen Hall Effekt an. Einen vollen und lebhaften Sound soll das Plugin bieten und somit TCs Wissen um den Reverb Effekt ins Jahr 2018 bringen. Als mögliches Einsatzgebiet gibt TC nahezu alles an was geht: Vocals, Instrumente, Samples, Software Synthesizer etc. Ausgeliefert wird das TC 8210 DT u.a. mit einigen Artists Presets von Tony Maserati und anderen bekannten Mix Engineers.

Das TC Electronic TC 8210 DT wird ebenfalls im vierten Quartel 2018 ausgeliefert, der Preis liegt mit 99,99 US-Dollar deutlich unter den anderen bisher erschienenen bzw. angekündigten Produkten.