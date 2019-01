Top News: Technics SL-1210MK7

Nach 17 Jahren: Technics baut wieder MKs...

Als hätten wir es gewusst. Gut, die Vorzeichen waren auch deutlich und mit unserer kleinen Photo-Bearbeitungs-Recherche-Report war ja nun auch schon einiges zu Sehen vom neuen Technics SL-1210MK7.

Schon vor dem Start des „Technics7th“ Live-Streaming-Events hat Technics soeben ein neues Modell der 1210er-Reihe angekündigt. Genau so wie erwartet wird nach dem SL-1210MK6 nun bald ein SL-1210MK7 folgen. Angekündigt ist er interessanterweise als SL-12100MK7, jedoch mit Hinweisen jederzeit, dass das europäische Modell SL-1210MK7 heißen wird.

Zu berichten gibt es nach unserem Report eigentlich gar nicht mehr so viel. Alles, was vermutet wird, ist eingetroffen. Der Technics SL-1210MK7 wird auch visuell der Nachfolger zum MK6, jedoch mit einigen Punkten, die man vom Technics SL-1210GR kennt.

Wie schon vermutet ist nicht nur die Oberfläche Schwarz, sondern auch die Tasten der Bedienfunktionen, das Pop-Up-Light sowie der Tonarm selbst. Nicht wie bisher bei 1210-Modellen (Ausnahme der MK5) nur die Aufhängung, sondern tatsächlich der gesamte Arm bis zum SME-Verschluss an der Spitze.

Hauptmerkmale sind der Tonarm vom 1210GR, zumindest vom Aussehen her. S-förmig, aus Aluminium, sitzend in der neu entwickelten Aufhängung der Tonarmbase.

Auch der Motor ist keine Weiterentwicklung dessen, was man aus den vorherigen Modellen kennt, sondern basiert auf einem neu entwickelten Motor, welcher auch in den HiFi-Modellen wie dem G oder GAE, auch dem GR, zu finden sind. So soll der Motor deutliche Verbesserungen im Bereich der Gleichlaufschwankungen bieten, zugleich aber ein hohes Drehmoment haben, wie man es vom 1210MK5 her kennt.

„Boasting smooth rotation and powerful torque, this motor reproduces sound accurately and faithfully from the groove on an analogue record.“ (Technics Produkt-News)

Was beim GR bereits möglich war, ist auch beim MK7 möglich – Start-Drehmoment und Bremskraft kann eingestellt werden. Ich vermute, wie beim GR in drei Stufen.

Überwacht, auch das kennen wir schon vom GR, wird der Motor beziehungweise die Rotation des Plattentellers durch Microprozessoren aus der Blue-Ray-Disc Technik, beziehungsweise sicher der Technik zum Abspielen dieser Discs, mit dem Ziel der höchst-akuraten Rotation ohne Gleichlaufschwankungen.

Neben 33 1/3 und 45 RPM wird der MK7 auch 78 Umdrehungen pro Minuten schaffen, fein eingestellt über den Pitch-Fader, welcher in klassischer Weise mit +/- 8 % Range genutzt werden kann, aber auch mit der Range von +/- 16 %. Digital gesteuert, sicherlich ohne Nullpunkt.

Interessantes neues Feature: Reverse Play – wenn man die Start-/Stop und vermutlich einer der Speed-Selector Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Interessant dahingehend ist auch, dass zu beiden, also zu 78 RPM und Reverse Play immer angemerkt wird, dass der Switch auf der Main-Unit angeschaltet sein muss / turned on. Klingt ein wenig nach: Teller muss hoch, ein Schalter muss gedrückt werden. Ich bin mir sicher, wir werden es bald Testen können.

Interessantes neues Feature Part 2: Der Technics SL-1210MK7 kommt mit roten Strobe-LED. Nichts neues also. Aber: Man kann die Farbe auch Blau wechseln. Nicht wie bisher, durch Tausche der LEDs, sondern einfach durch (vermutlich) Tastendruck. Das wirft natürlich die Frage auf, ob dann alle LEDs die Farbe auf Blau wechseln (Nadelbeleuchtung außen vor gelassen), oder nur die Strobe-LEDs blau werden? Konsequent wäre ja der komplette Farbwechsel. Sonst muss wieder der Lötkolben geschwungen werden.

Thema Pop-Up Light. Hier findet sich eine weiße LED. Fehlen tut das erste Mal bei einem Technics der 1200er/1210er Baureihe der kleine Druckschalter neben der Nadelbeleuchtung, welcher jene, einmal hereingedrückt, wieder herausfahren lässt. Hier wird man in Zukunft wohl die Nadelbeleuchtung selbst drücken können.

Was man ebenso übernommen hat vom GR aber auch den vielen anderen Plattenspielern, die es derweil auf dem Markt gibt, ist die Möglichkeit des Abnehmens der Kabel. Oder anders ausgedrückt, das fehlen von festen Kabelverbindungen für Audio- und Strom-Kabel. Hier gibt es vergoldete Anschlüsse auf der Rückseite – für die Audio-Kabel natürlich. Nicht erwähnt wird die Erdung, in den technischen Daten allerdings findet man den Hinweis auf die Erdungsschraube. Ich denke nicht, dass der 1210MK7 intern geerdet sein wird.

Ein besonderer Blick wird auch auf den Plattenteller und das Chassis interessant sein. Auch hier verspricht Technics deutliche Verbesserungen. Der Plattenteller wird ein Zwei-Schicht-Modell sein, Aluminium-Druckguß als „Gerüst“ und rückseitig dämpfendes Kautschuck als zwei Lage. „Outstanding vibration-damping characteristics“, so das Versprechen von Technics. Ob es der Plattenteller sein wird von den G-Modellen?

Relevante weitere Fakten? Preis? Ab wann verfügbar? Dazu gibt es noch keine Infos. Gemunkelt wird etwas um und bei 900,- € – also vermutlich 899, – €.

Ein Foto vom Gerät selbst gibt es bereits von Andrew Liszewski / Gizmodo.com, welches wir euch nicht vorenthalten wollen.

Technische Daten zum Technics SL-1210MK7

Specifications

Technology for Rotational Stability

Coreless Direct Drive Motor

High-Precision Motor Controller

Construction for Vibration Tolerance

High-Dumping Turntable Platter

Rigid Cabinet Construction

High-Dumping Insulator

High Quality Parts

High Sensitive Tonearm

Detachable PHONO Terminal

Technics Definitive Design

Inherited SL-1200 Series

Turntable Section

Drive Method: Direct Drive

Turntable Speeds: 33 1/3, 45rpm (with switch 78 rpm)

Starting Torque: 0.18N・m / 1.8kg・cm (1.56 lbs-in)

Build-up Characteristics: 0.7 s. from standstill to 33 1/3 rpm

Wow and Flutter: 0.025% W.R.M.S.

Turntable Platter: Aluminum die-cast Diameter:332mm (13-5/64″) Weight:Approx. 1.8kg (4.0 lbs) (Including slipmat and slipsheet)



Tonearm Section

Type: Universal, Static Balance

Effective Length: 230mm (9-1/16″)

Overhang: 15mm (19/32″)

Tracking Error Angle:

Within 2° 32’ (at the outer groove of 30cm(12″) record)

Within 0° 32’ (at the inner groove of 30cm(12″) record)

Within 2° 32’ (at the outer groove of 30cm(12″) record) Within 0° 32’ (at the inner groove of 30cm(12″) record) Offset Angle: 22° • Arm Height Adjustment Range: 0 – 6mm

Stylus Pressure Adjustment Range: 0 – 4g (Direct Reading)

Head Shell Weight: Approx. 7.6g

Applicable Cartridge Weight Range:

[without auxiliary weight] 5.6 – 12.0g (14.3 – 20.7g (including head shell))

[without auxiliary weight] 5.6 – 12.0g (14.3 – 20.7g (including head shell)) Head Shell Terminal Lug: 1.2mmφ 4-pin terminal lug

Terminals