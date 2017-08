Top News: Technics SP-10R, HiFi-Plattenspieler

Große Schlagzeilen hatte das Unternehmen Technics in der letzten Zeit damit gemacht, dass man den legendären Plattenspieler der SL-1210-Serie weiterführen würde. Das derweil zu Panasonic gehörende Unternehmen hatte die Produktion des legendären DJ-Turntables und bis heute Club-Standard-Plattenspielers 2010 eingestellt, mit großen Protesten als Folge. Anfang 2016 kam die große Überraschung: Der Technics 1210 kehrt zurück. Die ersten Modelle, SL-1200GAE und SL-1200G, lagen allerdings bei einem Preis von knapp über 3600,- € bis hin zu 4000,- € für die limitierten Modelle, aktueller Straßenpreis bei rund 3500,- €. Nicht nur preislich sondern auch konzeptionell waren sie nicht für den DJ bestimmt. Irritierende Aussagen vom Creative Director Hiro Morishita hinsichtlich der Zielgruppe kamen dazu, wir berichteten auch darüber in einem Beitrag. Am Ende fühlten sich DJs weltweit im Stich gelassen, bis Anfang 2017 die Ankündigung kam, dass es auch einen 1210er geben wird, konzeptioniert für DJs und auch in einer passenden Preisklasse – den SL-1210G.

Nun präsentiert Technics einen neuen Plattenspieler auf der IFA, zumindest den Prototypen. Dieser hat mit der 1210er-Serie sehr wenig zu tun, ganz im Gegenteil.

Das Model Technics SP-10R zielt ganz klar auf den HiFi-Enthusiasten ab und verspricht hier das neue Spitzenmodell zu werden. Technics selbst nennt es das neue Referenzklassenmodell und verspricht „außergewöhnliche Klangqualität“ von Seiten des hochwertigsten Modells des Angebots.

Ein sieben Kilogramm schwerer Plattenteller wird auf dem SP-10R liegen, aufgebaut wie die Plattenteller der neuen SL-1200- und SL-12100-Modelle mit einem Drei-Schichten-System bestehend aus einer Messingplatte, Aluminium-Schicht und der schwingungsdämpfenden Gummischicht. Die Kombination dieser drei Elemente sorgt für eine Minimierung der übertragenden Vibrationen.

Angetrieben wird der Plattenteller von einem neu entwickeltem kernlosen Motor. Wie schon bei den SL-1200G-Modellen wird für den Direkt-Antrieb ein Zwillingsrotor-System verbaut, erweitert um zwei Statorspulen an beiden Seiten des Rotors. So erreicht der SP-10R ein noch höheres Drehmoment und beste Werte auch hinsichtlich der Rotationsstabilität.

Hinsichtlich des Signal-Rausch-Abstandes wird der SP-10R laut Technics weltweit an der Spitzenposition liegen. 92 dB, ich vermute > 92 dB sind gemeint, soll der Wert sein, die Tonhöhen- und Gleichlaufschwankung soll bei 0,015% liegen, auch hier sicherlich gemeint maximal 0,015%.

Zur weiteren Minimierung von Störgeräuschen wird das Schaltnetzteil des SP-10R getrennt vom eigentlichen Plattenspieler positioniert sein.

Erwartet wird der Technics SP-10R im Frühjahr / Sommer 2018. Versprochen wird eine Kompatibilität zu den Vorgänger-Modellen, dem SP-10MK2 und dem SP-10MK3.

Angekündigt ist ebenso, ohne weitere Informationen bisher, ein komplettes Plattenspieler-System auf Basis des SP-10R mit Tonarm.