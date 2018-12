Top News: Technics7th at CES 2019

Die CES 2019 in Las Vegas, die weltweit größte Consumer Electronic Show, wird Austragungsort von vielen Shows und Produkt-Präsentationen sein. Auch Technics hat hierzu einen speziellen Event angekündigt, zu dem es noch nicht viele Informationen gibt, über das aber ordentlich spekuliert werden kann.

„Technics7th“ DJ Event in Kooperation mit Boiler Room wird offenbar ein Rückbesinnen auf die Menschen, die die Technics SL-1200er Baureihe in aller Munde weltweit gebracht hat, die Menschen, die einen eigentlich für Radio- und Live-Play-Zwecke entwickelten Plattenspieler zu „DEM DJ-Plattenspieler“ weltweit gemacht haben, zum Club-Standard seit Beginn und bis heute.

Sicher wird Technics7th das aktuelle Modell für DJs präsentieren, den SL-1210GR, vielleicht aber auch mehr? Ein Event bei einer solchen Show – es könnte eine Präsentation der SL-Modelle sein, vielleicht aber auch die Präsentation eines neuen Modells? Für den DJ-Markt erwarte ich hier allerdings keine Neuheit, ich wüsste zumindest nicht, was nach dem SL-1210GR kommen sollte. Ein kleineres Modell ist kaum möglich, lediglich ein günstigeres Modell. Kleinere und günstigere Modelle aber waren nie eine Produkt-Strategie bei Technics – sicher auch ein Grund, warum allen voran der 1210er in den verschiedenen Nachfolge-Modellen immer erfolgreich war. Besser, nicht günstiger. Die Geschichte mit der CES und Technics gibt es, 2016 wurde der SL-1200G und GAE hier vorgestellt, 2017 folgte der SL-1210GR.

„The event will focus on the SL-1200 Series with performances by globally renowned DJs who are also fans of the legendary series.“