TOP NEWS: Teisco Delay, Fuzz und Boost, Effektgeräte

Die japanische Firma Teisco machte sich in den 60er Jahren mit einer Reihe von eigenwilligen Gitarren- und Bassdesigns einen Nischennamen, bevor 1969 die Produktion eingestellt wurde. Seither sind die Gitarren und Bässe bei Sammlern mit einer Vorliebe für das Ungewöhnliche, oder sagen wir besser Unkonventionelle, sehr gefragt. Jetzt ist Teisco wieder da, wiederbelebt durch die Firma Bandlab Technologies, die auf der NAMM 2018 drei neue Pedalprototypen auf analoger Basis vorstellte. Und sogar über eine Wiederauflage der Instrumente von damals wird gemunkelt.

„Teisco war nie eine Marke, die durch Zurückhaltung glänzte“, sagte der CEO von BandLab Technologies, Meng Ru Kuok. „Wir lieben es, Individualismus und Experimentierfreude durch unsere Produkte zu präsentieren. Wir haben eine Reihe von Pedalen entwickelt, die Musiker dazu inspirieren, Risiken einzugehen und Grenzen in der Art und Weise zu überschreiten, wie sie ihren Sound kreieren wollen. Wir sind begeistert, diese unglaubliche Marke zurückzubringen – und es wird noch viel mehr folgen“!

Na, dann sind wir ja mal gespannt, mit was uns Teisco noch überraschen wird. Ich persönlich kann mich noch an eine ganz schreckliche Les Paul Kopie von Teisco erinnern, die ich als kleiner Bub mal von einem Freund ausgeliehen hatte. Aber die Standards in der Fertigung sind ja heute zum Glück ganz andere. Skurril wirkt das Design der drei neuen Teisco-Pedale zumindest schon mal, auch wenn die Ein- und Ausgänge und der Anschluss für das Netzteil an die Außenseiten der Gehäuse gelegt wurden.

Teisco Booster

Neben zwei Potis für Level und Gain verfügt der Booster über die drei Betriebsarten Normal, Treble Boost und Flat sowie die Möglichkeit, das Pedal entweder in einem 9- oder aber in einem 24-Volt-Modus zu betreiben.

Teisco Fuzz

Auch hier sind die Möglichkeiten der Bedienung doch eher rudimentär ausgefallen. Es gibt einen Regler für Lautstärke, einen für Gain und einen für Tone, ein Zweifach-Metallschalter fügt dem Signal auf Wunsch ein weiteres entweder eine Oktave über oder unter dem Originalen hinzu.

Das analoge Delay des neuen Trios. „Maximum Bending Potential, wild but tameable„, so heißt es vollmundig in der Produktankündigung des Herstellers. Diese „wilden, aber zähmbaren“ Sounds sollen zusätzlich zum analogen Echosound mit einer Modulationssektion erreicht werden, die mit Fast/Slow in zwei Stufen hinzuschaltbar ist und mit „Rate“ und „Depth“ weiter bearbeitet werden kann. Neben einem Monoausgang besitzt das Teisco Delay zusätzlich einen Direct Out zum Abgreifen des Rohsignals.

Über die Verfügbarkeit des Trios und dessen Preis wurde noch nichts bekannt, wir halten aber die Augen und Ohren offen.