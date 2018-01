Top News: Touch Innovations XG, Controller

Vor einigen Monaten hatten wir bei uns den Kontrol Master von Touch Innovations zum Test. Nun bringt der Hersteller einen neuen Controller auf den Markt und der ist ehrlich gesagt ziemlich futuristisch und abgefahren. Beim Touch Innovations XG handelt es sich nämlich um einen halbtransparenten Touchscreen aus Glas über den u.a. DAWs oder DJ-Programme gesteuert werden können. Optisch ist das Teil der absolute Hingucker, preislich aber auch. Ab 5.999,- US-Dollar geht es los mit dem XG Lite los, wer den Touch Innovations XG Pro besitzen möchte, bekommt zum 39 Zoll Touchscreen auch noch direkt einen PC eingebaut, ist dann aber auch 6.895,- US-Dollar los.

Der Touch Innovations XG basiert auf der Software Emulator 2 und wird mit diversen Templates für DAWs, DJ- und Performance Software ausgeliefert. Alles lässt sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen, so können neben Layout- und Farbänderungen auch Controllerbefehle per MIDI Learn oder OSC Protokoll angepasst werden. Auch herkömmliche Keyboard-Shortcuts lassen sich hierüber einsetzen. Kompatibel ist der Touch Innovations XG zu Windows und OSX.

Zehn Touchpunkte gleichzeitig kann der 39 Zoll Touchscreen umsetzen und wie sich nicht nur der Hersteller gedacht hat, sind XG Lite und XG Pro aufgrund ihrer Optik für mehr als nur die Musikanwendung geeignet. Seien es Messen, Hotels oder Info-Terminals, Touch Innovations bietet hier für verschiedene Anwendungen ein interessantes Produkte.

Ausgliefert werden sollen die ersten Touch Innovations XG Systeme noch in diesem Monat.