Top News: Tracktion Waveform 9, Digital Audio Workstation

Zur Musikmesse 2017 wurde die DAW Tracktion in Waveform umbenannt. Rund ein Jahr später ist die nächste Version in Form von Tracktion Waveform 9 da. Natürlich nicht ohne ein paar neue Funktionen und Möglichkeiten hinzuzufügen.

Mit an Bord von Tracktion Waveform 9 ist ein Basis-Paket von Melodyne, Melodyne Essentials genannt. Als neues Instrument gehört ein „Multi Sampler“ nun zur Ausstattung der neunten Version der DAW. Dieses soll weitreichende Sampling-Möglichkeiten bieten und gleichzeitig tiefer in die DAW integriert sein als es bei der Konkurrenz ist. Hierdurch ergibt sich laut Hersteller eine intuitivere Arbeitsweise und ein verbesserter Workflow. So kann der Multi-Sampler beispielsweise direkt aus anderen Programmen wie dem Webbrowser aufnehmen.

Sechs neue Modifier gehören zu Tracktion Waveform 9 dazu: LFO, Breakpoint, Step, Envelope Follower, Random und MIDI Tracker. Von anderen DAWs kennt man sie schon, jetzt ist sie auch in Waveform 9 enthalten: Die Chord Tracker Spur.

Eine neue Möglichkeit, Mehrspurdaten zu verwalten, bietet Track Loops. Mehrere Tracks können mit Automationsdaten und Plug-ins als Stereo-Loop ausgegeben werden, um sie auf Wunsch 1:1 später in anderen Projekten wieder einzufügen.

Der Preis für Tracktion Waveform 9 liegt bei 99,- US-Dollar. Wer die erweiterten Versionen mit Soundpacks und Synthesizer wünscht, wird mit 150,- bzw. 250,- US-Dollar zur Kasse gebeten.