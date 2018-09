Top News: Ultrasone Edition Eleven, Kopfhörer

Exquisites Abhören mit Spezial-Technologie

Ein absolutes Oberklasse-Modell bringt der Hersteller Ultrasone mit der Ultrasone Edition Eleven auf den Markt. Grundlage des luftigen, brillanten Klangs der Ultrasone Edition Eleven ist die ohrumschließende offene Bauweise.

Herzstück des neuen Kopfhörers ist der neu entwickelte 40 mm Treiber, der eine TruTex Bio-Zellfaser-Verbundmembran besitzt. Zusätzlich setzt Ultrasone bei dieser Edition auf Neodym-Eisen-Bor-Magneten. Geboten wird ein Frequenzgang von 8 bis 42.000 Hertz.

Der dynamische Kopfhörer der Edition Eleven erzeugt eine beeindruckende Klangbühne, die u. a. durch die patentierte S-Logic Plus Technologie ermöglicht wird. Hierbei sind die Schallwandler nicht mittig in der Kopfhörermuschel platziert, sondern nach vorne und unten versetzt. Hierdurch trifft der Schall zunächst auf das Außenohr, was zu einer größtmöglichen räumlichen Staffelung führt. So klingt Musik authentisch mit einer luftigen Leichtigkeit – so zumindest die Ankündigung von Ultrasone. Ein klarer Vorteil der S-Logic Technologie ist der Fakt, dass ein geringerer Schalldruck notwendig ist, um das gleiche Lautstärkeempfinden zu erreichen. Dadurch wird das Gehör geschont und die Ohren ermüden bei Weitem nicht so schnell. Besonders für Toningenieure ist dies interessant.

De Ultrasone Edition Eleven wird von Hand gefertigt und ist auf eine Stückzahl von 1.111 Exemplaren limitiert. Die Hörmuscheln bestehen aus Nussbaum-Massivholz, die Ohrpolster aus weichem Velours.

Zum Lieferumfang dieses exquisiten Kopfhörers gehören ein Kopfhörerständer, ein Transportbeutel, ein abnehmbares Kabel sowie ein Mikrofasertuch.

Ab Oktober ist die Ultrasone Edition Eleven erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 999,- Euro.