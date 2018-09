Top News: Ultrasone PRO 1480i, Kopfhörer

Offenes Ohr mit Anspruch

Mit dem Ultrasone PRO 1480i erweitert der bayerische Hersteller seine PROi Serie um ein offenes Modell. Dieser für den professioneller Einsatz gedachte Kopfhörer überzeugt nicht nur durch seine dynamische, offene Bauweise und den dazu führenden klaren, luftigen Klang. Die von Ultrasone entwickelte TechnologieS-Logic Plus sorgt mit der dezentralen Treiberanordnung für eine erstaunliche Räumlichkeit und Tiefenstaffelung. S-Logic Plus braucht für denselben Lautstärkeeindruck deutlich weniger Schalldruck, wodurch die Ohren geschont und lange Sessions ohne Gehörermüdung möglich werden. Davon konnten wir uns in mehreren Tests bereits überzeugen.

Der Tragekomfort des Ultrasone PRO 1480i wird durch die offene Bauweise zusätzlich unterstützt: Die Kapseln lassen eine Luftzirkulation am Ohr zu und sitzen auch über längere Zeit bequem auf dem Kopf. Die weichen Velours-Ohrpolster sind auf Wunsch problemlos austauschbar.

Im Ultrasone PRO 1480i arbeitet ein 40-mm-Mylar-Schallwandler. Mit diesem Treiber erreicht der Kopfhörer die Transparenz und Detailtreue, die für eine analytische Wiedergabe im professionellen Umfeld unabdingbar sind. Die klare und originalgetreue Darstellung des gesamten Hörbereichs von 20 Hz bis 20 kHz lässt keine Bereiche aus und bleibt stets neutral und ehrlich. Damit ist der PRO 1480i wie gemacht für Mixing und Mastering über jegliche Genregrenzen hinaus: Weil er klanglich nicht auf ein bestimmtes tonales Muster hin optimiert ist, eignet er sich für alle Musikrichtungen von Klassik bis Pop gleichermaßen.

Die Ohrpolster des Ultrasone PRO 1480i können mühelos ausgetauscht werden, wenn sich im langen Studioeinsatz Abnutzungserscheinungen bemerkbar machen. Auch das einseitig geführte Kabel kann ohne Weiteres getauscht werden, beispielsweise um das mitgelieferte drei Meter lange Spiralkabel durch eines der angebotenen Alternativkabel zu ersetzen.

Der Ultrasone PRO 1480i ist ab sofort verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 169,- Euro.