Top News: Ultrasone Signature Studio, Kopfhörer

Einige Hersteller entscheiden sich offensichtlich ganz bewusst, neue Produkte erst nach der Musikmesse vorzustellen, so z.B. der Hersteller Ultrasone, der kürzlich einen neuen Kopfhörer vorgestellt hat, den Ultrasone Signature Studio.

Der Ultrasone Signature Studio ist die neuste Entwicklung der Herstellers. Laut Ultrasone ist der Signature Studio gleichermaßen für den Studio- und Live-Betrieb geeignet und soll neben einer unverfälschten Wiedergabe eine hohe Abschirmung, guten Tragekomfort und ein robustes Design in sich vereinen. Wie auch bei anderen Ultrasone Kopfhörern kommt hier die S-Logic Plus Technologie zum Einsatz, die einerseits eine breite Stereobühne mit ausgezeichneter Tiefenstaffelung bieten soll, so dass der Anwender den Eindruck hat nicht per Kopfhörer abzuhören, sondern auf normalen Studiomonitoren. Andererseits erlaubt es diese Technologie, bei gleichem Lautstärkeempfinden 3 bis 4 dB weniger Schalldruck zu erzeugen, was vor allem bei langen Studio-Sessions einen großen Vorteil bringen soll.

Der Ultrasone Signature Studio ist das mittlerweile dritte Modell der Signature-Serie, die Modelle Signature Pro und Signature DJ hatten wir beide bereits im Test. Der Signature Studio verfügt über 40 mm Mylar-Schallwandler, den Frequenzgang gibt der Hersteller mit 8 bis 40.000 Hertz an. Der Kopfhörer wird auf dem bayerischen Gut Raucherberg von Hand gefertigt, Ultrasone gibt auf alle Kopfhörer eine Garantie von 5 Jahren.

Der Ultrasone Signature Studio ist ab April 2017 für eine UVP von 499,- Euro erhältlich.