Top News: Universal Audio Apollo X6, X8, X8p, X16, Audiointerfaces

Leistungsstarke Apollos

Nachdem Native Instruments gestern quasi die komplette Produktpalette erneuert hat, folgt heute der nächste Hammer. Universal Audio hat heute vier neue Apollo Interfaces vorgestellt. Die Thunderbolt 3 Interfaces Universal Audio Apollo X6, X8, X8p und X16 bieten allesamt eine Menge neuer Features.

Universal Audio Apollo X

Bereits vor einigen Tagen wurde – aus Versehen oder geschickt vorbereitet – ein erstes Werbe-Banner mit der Aufschrift X im Internet gesichtet. Heute folgt nun die Auflösung, die neuen Apollo Interfaces tragen allesamt den Buchstaben X im Namen.

Runderneuert hat der Hersteller seine Apollo Interfaces und mit deutlich erweiterter Processing Power ausgestattet. Viele User hatten sich in den letzten Monaten beschwert, dass die aktuellen UAD2-Produkte schnell an ihre Leistungsgrenzen kommen, mit den neuen Apollo X Interfaces sollte dies (hoffentlich) nicht passieren.

Die vier neuen Universal Audio Apollo X Interfaces unterscheiden sich hinsichtlich ihrer maximalen Kanalzahl und der Möglichkeit Audiomaterial im Surround-Format auszugeben. Die Leistungsdaten für die Berechnung der UAD Plug-ins sind in allen vier Produkten identisch. Universal Audio nennt das Ganze nun „HEXA Core UAD Plug-in Processing“. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die vier neuen Apollo X Interfaces über sechs DSP-Chips verfügen, die laut Universal Audio 50% mehr Verarbeitungsleistung für UAD Plug-ins bieten als die bisherigen Apollos.

Dank eines Dynamikumfangs von 129 dB und -119 dB THD+N soll es die Klangqualität des Apollo X6 Interfaces mit jedem High-End-Wandler am Markt aufnehmen können. Die drei größeren Brüder stehen dem in Nichts nach und bringen es teils auf noch deutlich besserer Werte. So gibt Universal Audio für das größte Modell X16 beispielsweise einen Dynamikumfang von 133 dB und einen geringen THD+N von -129dB an.

Auch hinsichtlich der Kanalzahl unterscheiden sich die vier Apollo X Interfaces. Das X6 bietet 16 Ein- und 22 Ausgänge, das X8 18 Ein- und 24 Ausgänge, das X8p 18 und 22 Kanäle, das X16 18 und 20 Kanäle. Auch die Anzahl der Unison-fähigen Mikrofonvorverstärker unterscheidet sich. Während das X6 2 davon bietet, bringt es das X8 auf 6, das X8p sogar auf 8. Das X16 scheint keine davon zu bieten, da die Ausgänge hierbei alle über D-Sub Schnittstellen realisiert sind.

Alle vier Interfaces sind surround-fähig und können Audiodaten im Format 5.1 (X6) bzw. 7.1 (X8, X8p, X16) ausgeben.

Nicht uninteressant sind die Plug-ins mit denen die neuen Universal Audio Apollo X Interfaces ausgeliefert werden. Der Hersteller hat für alle Interfaces das folgende Paket zusammengestellt:

UA 610‐B

Marshall Plexi Classic Amplifier

Fairchild 670 Legacy

Teletronix LA‐2A Legacy

UA 1176LN Legacy

UA 1176SE Legacy

Pultec EQP‐1A Legacy

Pultec Pro Legacy

Precision Channel Strip

Precision Reflection Engine

Precision Delay Modulation

Precision Delay Modulation L

UA Precision Enhancer Hz

Raw Distortion

Ampeg® SVT-VR Classic Bass Amp

RealVerb‐Pro

Alle vier Interfaces sind ab sofort erhältlich, die Preise starten bei 1.999,- Euro.