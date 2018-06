Top News: Waldorf kündigt Kyra an

Valkyrie heßt jetzt Kyra

Waldorf kündigte per Pressetext eine Zusammenarbeit mit englischen Entwickler Manuel Caballero – nicht dem venezolanischen Historiker, sondern dem Entwickler der Valkyrie – an. Der neue Synthesizer mit dem Namen Kyra ist ein virtuell analoger Dual-Wavetable Synthesizer mit technischen Daten, die es in sich haben.

Der Chef von Waldorf Joachim Flor und Manuel Caballero liefen sich auf der Musikmesse in Frankfurt 2018 über den Weg und Joachim Flor war sofort begeistert.

So wurde aus der Valkyrie, die Kyra und „der Rest wird Geschichte sein“.

Das Datenblatt fängt mit dem komplett programmierbaren FPGA (Field-Programmable Gate Array), dem Herz des Kyra an. Die Synth-Engine hat genug Kapazität für 128 Stimmen, unabhängig von den benutzten Effekten. Jede Stimme besteht dabei aus 10 Oszillatoren und einer insgesamt achtfachen Multitimbralität, jede verfügt dabei über ihr eigenes Effektmodul mit neun Modulen.

Der Duale Wavetable Synthesizer bietet 32-faches Oversampling und über 4000 mitgelieferten Schwingungsformen. Die 10 Oszillatoren pro Stimme können noch verdoppelt werden, indem zwei Stimmen zusammengelegt werden. Als Synthesemöglichkeiten kommen zudem noch echte Stereobearbeitung, Hard-Sync, FM und Ring-Modulation hinzu.

Als Filter kommen Emulationen klassischer Ladder-Filter (Moog-Style?!) in 12 und 24dB/Oktaven zum Einsatz, die hoffentlich nicht einknicken, wenn Resonanz ins Spiel kommt. Im Dual-Voice-Modus können die Filter entweder eigenständig oder gekoppelt sein.

Jeder multitimbrale Part bietet gleichzeitig einen dreibändigen EQ mit stimmbarer Mitte, dualen Röhren-Limiter, Formantfilter, Distortion, 6-Stufen-Phaser, digitales StereoDelay, Comb/Flanger/ Chorus/Doubler-Einheit und ein programmierbares Reverb. Das alles bei 96 kHz Sampling-Frequenz und 32 Bit D/A-Stereoausgang.

Über die klassenkompatible USB2-Schnittstelle können MIDI-Daten wie auch die 8 Parts einzeln in den Rechner gestreamt werden. Es gibt über USB2 aber auch einen Audiokanal in Richtung Kyra. Mac-Nutzer benötigen dazu keine Treiber, Windows-Nutzer einen ASIO-Treiber.

Bis zur NAMM-Show 2019, vom 24. – 27. Januar in Anaheim, California, soll die Kyra wohl soweit sein. Waldorf sprechen in der Pressemitteilung von einem „kompletten Produktionsstart und einer Verfügbarkeit“ zum angekündigten Termin.

Amazona berichtete bereits vom Valkyrie in einer News mit der „Virus-Kampfansage“. Vielleicht wird auch Access mit einem Virus 3 auf die Kyra reagieren. Das wäre dann wieder wie vor 20 Jahren, als die Access-Waldorf-Debatten hochschlugen. Ach, waren das Zeiten.

Zumindest kann man davon ausgehen, dass es ein vernüftig geschriebenes Handbuch zur Kyra geben wird.