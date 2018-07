Top News: Warwick Idolmaker Bass, E-Bass

Die Idolmaker bekommt ein Pendant

Die Framus Idolmaker E-Gitarre bekommt in diesem Jahr ein Bass-Pendant: Der Warwick Idolmaker Bass kann sowohl als Custom Shop Masterbuilt (Handcrafted in Germany) als auch als Pro Series Teambuilt (Made in Germany) Instrument – wahlweise als 4- oder 5-Saiterbass, jeweils bundiert oder Fretless – bestellt werden. Zu den Ausstattungsdetails dieses schmucken Stücks gehören u.a. Carved-Mahagoni-Korpus, geschraubter Wengehals, Wengegriffbrett (bei den bundierten Modellen) bzw. Tigerstripe-Ebony-Griffbrett (bei den Fretless-Modellen), passive MEC Vintage-Pickups und aktive Warwick-Elektronik.

Warwick Custom Shop Masterbuilt Idolmaker Bass

Die UVP für den Warwick Custom Shop Masterbuilt Idolmaker Bass beträgt ab 6.129,- Euro inkl. MwSt.

Warwick Teambuilt Idolmaker Bass

Die UVP für den Warwick Teambuilt Idolmaker Bass beträgt ab 2.499,90 Euro inkl. MwSt.