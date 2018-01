Top News: Wave Alchemy Evolution, Drummachine Library

Eine interessante Drum Machine Library namens Wave Alchemy Evolution hat der britische Software Hersteller Wave Alchemy vorgestellt. Die über 28.000 Samples beinhaltende Library basiert auf dem frei erhältlichen Kontakt Player, kann auf Wunsch aber auch Standalone betrieben werden. Neben aktuellen akustischen und elektronischen Sounds bietet Wave Alchemy Evolution auch Samples von Vintage Drummaschinen.

Pro Wave Alchemy Evolution Kit können bis zu 12 „Voices“ zusammengebracht werden, um so vollständige Drumkits zu erstellen. Jede „Voice“ darf dazu aus drei unabhängigen Samples bestehen, es lassen sich somit mehrere Instrumente layern, editieren und spielen. Über ein X/Y-Pad Mixer lassen sich die drei Samples frei variieren und editieren. Darüber hinaus bietet jede „Voice“-Page die Möglichkeit die Signale zu pitchen, filtern sowie mit EQ, Kompression, Distortion etc. zu bearbeiten bzw. anzureichern. Nahezu alle Parameter lassen sich über MIDI Control Change Befehle von Hardware Bedienelementen fernsteuern und somit auch automatisieren.

Zusätzlich bietet Wave Alchemy Evolution einen ausgereiften Sequencer. Pattern und Grooves lassen sich in Sekunden erstellen und sequenzieren. Neben einem „Classic Sequencer“ für jede „Voice“ bietet Evolution einen Global Sequencer für alle 12 „Voices“ zusammen sowie einen FX Sequencer, der für abgefahrene Sequenzen zuständig ist. Am Ende der Bearbeitung lassen sich die MIDI Daten davon dann als MIDI File in die DAW exportieren und ggf. weiter bearbeiten.

Wave Alchemy Evolution ist ab sofort über die Webseite des Herstellers erhältich. Bis zum 19.01.2018 bietet der Hersteller sein neues Produkt zum Einführungspreis von 119,96 britischen Pfund an, das sind rund 135,- Euro. Ab dem 20.01. steigt der Preis auf 149,95 GBP an (ca. 170,- Euro).

Hier ein erste Eindruck zu Wave Alchemy Evolution, Soundbeispiele findet ihr auf der Webseite des Herstellers: