Top News: Yamaha Genos, Digital Workstation

Sorry, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber nur für mein Verständnis: Ein hamburger Musiker, der mit nackigen Frauen beim Grand Prix zwar ziemlich auf die Nase fiel, aber deutlich bessere Glanzleistungen vollbracht hat, präsentiert jetzt ein Keyboard in Verbindung mit einem Orchester, wobei die Sounds aber vom Keyboard und nicht vom Orchester stammen und dazu noch ein ewiges Cover eines ewig gecoverten Gassenhauers einer Offenbacher Formation? Wie auch immer, es war wohl ein Zufall, dass ich gestern zu jemandem am Telefon meinte, dass der Tyros5 doch langsam mal einen Nachfolger kriegen müsste, da er ja schon drei Jahre oder so am Markt ist. Sehr spannend finde ich auch, dass Yamaha, die sich doch eigentlich vom Touchscreen fern halten wollten, nun doch einen einbauen. Aber warum nicht, immerhin bewegt sich im Entertainer-Spitzenklasse-Markt die letzten Jahre gar nicht mehr so viel, kann aber auch nur mein Eindruck sein.