Top News: Yamaha MODX, Keyboard-Synthesizer

Mittelklasse-Montage

Noch fehlt die offizielle Ankündigung, doch über Website Yamahamusician sind bereits ausführliche Informationen zu den neuen Yamaha MODX Keyboards verfügbar.

Das große Display und der Super-Knob lassen keinen Zweifel, Yamaha MODX stellt offenbar eine schlanke Version des großen Montage dar und soll demnach die Mittelklasse-Serie MOXF ablösen.

Wie bei allen Yamaha-Workstations ist das Herz der Tonerzeugung die so genannte AWM2-Synthese (Advanced Wave Memory) mit akustischen und synthetischen Sounds und Drums. Ergänzt wird Klangerzeugung durch eine FM-X Sektion mit acht Operatoren. Dazu kommt eine flexible Filtersektion mit mehreren Filtertypen.

Die AWM2-Sektion ist 28-stimmig, während die FM-X-Sektion 64 Stimmen erzeugen kann.

Die Meldung erwähnt zunächst nur das Modell MODX7 mit einer 76er halbgewichteten Tastatur. Als Performance Controls sind neben dem Super-Knob vier Fader und vier Encoder vorhanden. Der Super-Knob kann bis zu 128 Parameter in einer Single-Performance simultan steuern. Die Fader und Encoder lassen sich verschiedenen Funktionen zuweisen. Zu jedem Fader gehört eine Scene-Taste.

Außerdem werden im MODX-Forum noch die Varianten MODX6 und MODX8 erwähnt.

Wie zu jeder Workstation gehört auch bei MODX7 eine hochwertige Effekt-Engine mit allen gängigen Algorithmen wie Reverb, (Ducking)-Delay, Kompressor (mit Side-Chain), Modulation als auch moderne FX wie Beat Repeat, Vinyl Break, Spiralizer und Bit Crusher zur Ausstattung.

Ein Envelope Follower wandelt Audio in Steuerdaten, die für nahezu jeden Synth-Parameter genutzt werden können. Mit Motion Sequence lassen sich Tempo-synchrone Modulationen bzw. Bewegungen realisieren, die auf jeden Parameter zugewiesen werden können.

Das Keyboard beinhaltet ein 2-In/10-Out USB-Audiointerface, das auch von iOS-Geräten unterstützt werden soll.

Yamaha MODX soll voraussichtlich bereits im September erhältlich sein. Verlässliche Preisangaben gibt es noch nicht.

Feature-Liste:

AWM2 (Advanced Wave Memory 2) sample and synthesis engine

76-note semi-weighted keybed for fluid playability (MODX7)

Unparalleled sonic versatility for creating sounds from iconic 80s sounds to modern-day EDM cutting-edge leads

Integrated performance controls include faders and encoders for in-depth control over parameters

Ideal for both studio and stage use

FM-X Synth Engine

LCD-Touchscreen 7″-Colour-Wide-VGA-TFT

Waveform-ROM expanded from 741 MB to 5.67 GB

2,370 new Waveforms, 6,347 total in ROM

1 GB Flash-ROM built-in

Ca. 2,000 preset performances

640 user performances

5,120 library performances

Seamless Sound Switching “SSS“ for Performances with up to four Parts

13 dual insert effects (12 Parts + A/D Input)

Over 256 preset live set slots, 2,048 User & 2,048 library live set slots

10,239 arpeggios

Eight arpeggio Parts simultaneously

Eight Scenes per Performance

Master keyboard functions for each Performance

Multichannel USB Audio Interface, 2-in/10-out