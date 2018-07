Top News: Zoom L-20, Digitalrecorder/Mixer

Ich hatte letztes Jahr mal Zoom geschrieben, dass ich mir so etwas wie das L-12 mit 20 Spuren, Fernsteuerung per App, sowie 6 Kopfhörerverstärker wünschen würde. Das ist kein Witz. Das mache ich sonst nie – aber ich dachte mir damals: vielleicht interessierts die ja. Und die haben tatsächlich alles gemacht. Jetzt muss ich´s wohl kaufen – dasAllereinzigste, was mir jetzt noch fehlt, ist allerdings die Android App.