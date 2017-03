TOP NEWS: Zylia, Multitrack-Mikrofon

Es klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ein einzelnes Mikrofon, mit dem man die Band im Proberaum oder bei Auftritten aufnehmen kann und das daraus später mit zugehöriger Software einzelne Spuren zur Bearbeitung in Studioqualität zur Verfügung stellt. Die Musikmesse Frankfurt wirft ihre Schatten voraus und mit dem ZYLIA Mikrofon der gleichnamigen Firma scheint sich etwas durchaus Interessantes anzukündigen! Das ZYLIA USB-Mikro verfügt über 19 (!) Kapseln und unterstützt 24-bit/48 kHz Aufnahmen, die dann mit der mitgelieferten Software in einzelne Tracks unterteilt werden und dann in der DAW der Wahl weiterbearbeitet werden können.

Dass man es Ernst meint, zeigt der Preis, denn für immerhin knapp 1000 US-D sollte man schon eine gewisse Qualität erwarten dürfen. ZYLIA und die Software wurden speziell für Bands entwickelt, die eine einfache, schnelle und dennoch professionell klingende Aufnahme von Proben oder Gigs ohne großen Aufwand mitschneiden möchten.

Wer nicht bis zur Präsentation auf der Musikmesse warten möchte, der kann sich das ZYLIA auch auf der Website des Herstellers vorbestellen. Wir werden das Teil sicher auch einem Test unterziehen, sobald die ersten Teile lieferbar sind. Man darf also gespannt sein, wir sind es in jedem Falle!