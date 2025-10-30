Torso Electronics S-4 White, Granular Sampler

Kreativ-Maschine in Weiß

Mit dem Torso Electronics S-4 White bringt der dänische Hersteller eine helle Version des Stereo Granular Samplers / Live-Effektgerätes. Nicht jeder mag nur schwarze Geräte auf seinem Tisch haben.

ANZEIGE

Affiliate Links Torso Electronics S4 White Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 859,00€

Torso Electronics S-4 White

Die vom Hersteller als „cream-white“ bezeichnete Gehäuse mit den grauen Reglern und Tasten unterscheidet sich deutlich vom bisherigen schwarzen S-4. Der Eindruck wird auch durch den hellen Hintergrund des großen Displays unterstrichen, der sich zwischen dem bisherigen Schwarz zum alternativen Weiß umschalten lässt. Diese Option besteht natürlich auch für die schwarzen Modelle des S-4.

Ob bei der White Edition der Kontrast der dunkelgrauen Beschriftung auf den hellgrauen Tasten ausreichend ist, wird wohl von den jeweiligen Lichtverhältnissen abhängen, die am Ort des Aufstellens herrschen.

ANZEIGE

Alle Leistungsdaten und Features sind natürlich gleich geblieben. Die White Edition wird mit dem aktuellen OS 2.0 ausgeliefert. Unseren Testbericht mit dem ersten OS und unseren Nachbericht zum OS 2.0 könnt ihr unter diesen Links nachlesen.

Die Torso Electronics S-4 White ist in Kürze verfügbar.