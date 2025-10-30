ANZEIGE
Torso Electronics S-4 White, Granular Sampler

Kreativ-Maschine in Weiß

30. Oktober 2025

Torso Electronics S-4 White Edition am

Mit dem Torso Electronics S-4 White bringt der dänische Hersteller eine helle Version des Stereo Granular Samplers / Live-Effektgerätes. Nicht jeder mag nur schwarze Geräte auf seinem Tisch haben.

Torso Electronics S4 White
Torso Electronics S4 White
859,00€ Thomann

Torso Electronics S-4 White

Die vom Hersteller als „cream-white“ bezeichnete Gehäuse mit den grauen Reglern und Tasten unterscheidet sich deutlich vom bisherigen schwarzen S-4. Der Eindruck wird auch durch den hellen Hintergrund des großen Displays unterstrichen, der sich zwischen dem bisherigen Schwarz zum alternativen Weiß umschalten lässt. Diese Option besteht natürlich auch für die schwarzen Modelle des S-4.

Torso Electronics S-4 White Edition rear

Ob bei der White Edition der Kontrast der dunkelgrauen Beschriftung auf den hellgrauen Tasten ausreichend ist, wird wohl von den jeweiligen Lichtverhältnissen abhängen, die am Ort des Aufstellens herrschen.

Alle Leistungsdaten und Features sind natürlich gleich geblieben. Die White Edition wird mit dem aktuellen OS 2.0 ausgeliefert. Unseren Testbericht mit dem ersten OS und unseren Nachbericht zum OS 2.0 könnt ihr unter diesen Links nachlesen.

Die Torso Electronics S-4 White ist in Kürze verfügbar.

Torso Electronics S-4 White Edition top

Links

    • Profilbild
      Numitron AHU

      @network-909 hoffentlich mittlerweile nicht 😜
      ein Freund hat einen snes und die Knöpfe der mc303 von mir geblichen.
      gar nicht schwer. 😜

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @Soundreverend Absolut! Aber ist das jetzt gut oder schlecht? Ich bin ganz ehrlich: Wenn ein Gerät das Nonplusultra ist, könnte ich mit gewissen Farben leben. Das gilt auch für diese und alles was weiß und creme ist. Aber ich versuche es zu vermeiden. Schwarz, blau, grau, holzfarben passen eher in mein Homestudio. Da mein Focusrite wie alle deren Teile purpurrot ist, war ich nahe dran deswegen die Sonderedition in metalicblau zu kaufen. Sieht echt geil aus! Aber es rein wegen der Farbe ohne technischen Unterschied zu besorgen grenzt an beklopptheit und wirkt passend zu Halloween, eher gruselig. 🧙 Vielleicht behalten sie in Zukunft beide Optionen und für mich steht dann die Farbwahl klar! – Ähnlich wie im Restaurant „gelbes M“, bekannt für minderwertiges Schnellessen, der große Becher Eis zuerst eine Special Edition war und dann in’s reguläre Programm Einzug fand. 😇

