Tosin Abasi Music Man Kaizen E-Gitarre

Tosin Abasi Kaizen E-Gitarre

Es ist soweit: Angekündigt auf der NAMM 2022, stellte man sich darauf ein, dass man dann doch bis zum nächsten Jahr warten muss, um die Tosin Abasi Music Man Signature spielen zu können. Doch tatsächlich ist die Veröffentlichung dieses Jahr offiziell: Ein Music Man Meisterstück, das es in sich hat und vor allem modern gelegenen Spielern sehr zusagen dürfte. Sie ist in zwei Farben erhältlich – Apollo Black und Spectraflare. Beides sieht ziemlich abgefahren aus, wie wir finden.

ANZEIGE

Music Man Tosin Abasi Kaizen

Den Kaizen-Ansatz ist eine japanische Philosophie kontinuierlichen Fortschritts und der Verbesserung. Klar soll hier sein: Das hier ist ein handfester Fortschritt in der Welt der Gitarren. Futurismus pur – und Djent Galore. Der Erle-Body ist mit einem Ahornhals ausgestattet, und ein 24,75″-25,5″-Radius und Ebenholzgriffbrett sowie 24 Multi-Scale Bünden und ein Tremolo sind auch dabei. Das richtig „Fortschrittliche“ hierbei ist also in erster Linie das Design.

ANZEIGE

Es handelt sich nicht um eine Neuerfindung des Rads, das sollte klar sein. An der Stelle kann man nur nochmal auf die Mariposa von Music Man verweisen, die die Firma in Zusammenarbeit mit Omar Rodriguez Lopez rausgebracht hat. Hinterließ einen fulminanten Eindruck bei uns und war zweifelsfrei eine der originellsten E-Gitarren der letzten Jahre. Das soll nur verdeutlichen: Die Music Man Signatures sind in der Regel ein anderes Kaliber.

Die Hardware der Kaizen

Die Hardware und der Matching-Headstock machen optisch einiges her und fügen sich nahtlos ins Design ein. So wirkt das etwas eigenwillige Konzept insgesamt sehr rund und dadurch äußerst verlockend. Ergänzt wird das Ganze von den Steinberger Gearless Locking Tunern, die als besonders verlässliche Stimm-Hardware gelten.

Music Man Kaizen Apollo Black 4.999,00 € bei