Kostenloser Library-Player

Mit Tracktion Attractive erweitert der Software-Hersteller sein Angebot an Plug-ins um ein kostenloses Player-Instrument. Ähnlich wie mit der Workstation von UVI oder Elastik von Ueberschall können damit eigens für das Plug-in erstellte Sound-Librarys in jeder DAW – nicht nur in Tracktion Waveform Pro und Tracktion Waveform Free – gespielt werden. Attractive wurde übrigens von Wolfram Franke (ehemals Waldorf) programmiert.

Tracktion Attracktive, Player-Plug-in für Librarys

Attracktive basiert auf der Engine des Synthesizers BioTek 2. Das Plug-in hat eine vereinfachte Oberfläche, die sich an die jeweils geladene Library bzw. an ein geladenes Preset anpasst. Es werden vordefinierte Regler für Parameter wie Filter, Hüllkurven, Tuning, Effekt Level, LFO Rate etc. im GUI abgebildet, mit denen man das aktuelle Presets variieren kann. Dazu gibt es ein passendes Hintergrundbild. Außerdem ist ein Arpeggiator integriert der mit internem Tempo oder im Host-Sync laufen kann.

Das Plug-in ist mit einer Anzahl an Presets ausgestattet. Weiterhin werden Librarys angeboten, die sich jeweils einem bestimmten Synthesizer, Instrument oder Musikstil widmen. Die Preis für die Librarys liegen beim derzeitigen Angebot zwischen 10 und 30 US-Dollar. Zudem ist Attracktive kompatibel mit BioTek 2 Expansion-Packs. Das Angebot soll in Zukunft ausgebaut werden.

Tracktion Attracktive steht ab sofort zum kostenlosen Dowload bereit, es wird nur ein Account auf der Webseite benötigt. Das Plug-in (MacOS, Windows, Linux Ubuntu) steht in den Formaten VST, VST3, AAX und AU zur Verfügung.

Die Librarys können direkt aus dem Plug-in heraus gekauft und installiert werden. Anschließend werden sie über den Browser verwaltet.