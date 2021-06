Tracktion F.’em, erweiterter FM-Synthesizer als Plug-in

11 Operatoren inkl. Samples

Tracktion F.’em ist nicht nur ein FM-Synthesizer, sondern auch die neueste Art, die Abkürzung FM zu verklausulieren. Das Plug-in hat jedoch weit mehr als eine verquere Schreibweise zu bieten.

Tracktion F.’em besitzt nicht weniger als 11 Operatoren, die in der Operator Matrix des Plug-ins frei konfiguriert werden können, womit eine Beschränkung durch vorgegebene Algorithmen wegfällt. Jeder Operator kann jeden anderen ansteuern. Es gibt acht Operatoren mit „synchronizable waves“, die wie gewohnt mit jeweils eigenen Hüllkurven und LFOs in der Modulationsintensität soiwe der Tonhöhe gesteuert werden können. Dazu kommen zwei Sample-basierten Operatoren und ein Noise Operator, die sich ebenfalls beliebig einbinden lassen. Durch die frei konfigurierbare Operator Matrix lassen sich sowohl die FM-Algorithmen der Klassiker wie Yamaha DX7, TX81Z und sogar des GS1 nachbilden.

Die Wave-Operatoren können Sinus, aber auch andere Waveforms erzeugen und verfügen über eine Hard Sync-Funktion. Daneben kann der Synthesizer auch Multisamples in die FM-Klangerzeugung mit einbinden und ebenso als VA-Synthesizer eingesetzt werden. Das Plug-in verfügt über ein duales Multimodefilter, bei dem zwischen seriellem und parallelem Routing stufenlos übergeblendet werden kann, eine komplexe Effektsektion und eine sehr flexible Modulationsmatrix mit bis zu 200 Slots.

Die Hüllkurven von F.’em haben bis zu 32 Stages, können in der Verlaufskurve frei eingestellt werden und lassen sich zum Songtempo synchronisieren. Neben den Operator-LFOs gibt es zwei so genannte Flow LFOs, für die acht Waveforms ausgewählt werden können, die sich von allen anderen Quellen umschalten lassen. Außerdem lassen sich per Draw Mode eigene Waveform zeichnen.

F.’em kann bis zu vier Layer erzeugen, wobei jeder Layer vier eigene Effektslots besitzt. Fast alle regelbaren Parameter lassen sich automatisieren.

Zur einfachen Bedienung gibt es ein Quick Edit Panel, über das sich der Sound schnell und effektiv anpassen lässt.

Tracktion F.’em läuft auf den 64 Bit Systemen macOS ab 10.11 sowie Windows 8 und 10 und wurde auf Ubuntu 18.04. getestet. Auf der Festplatte wird ein Platz von 1,5 GB beansprucht. Der Preis beträgt 179,- Dollar, zur Einführung gibt es ein Angebot von 107,40 Dollar.