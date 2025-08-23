ANZEIGE
Tracktion Waveform Free 13.5, kostenlose DAW

Update für die kostenlose DAW

23. August 2025
Tracktion Waveform Free 13.5, kostenlose DAW

Neben der kostenpflichtigen Pro-Version bietet Tracktion seine Digital Audio Workstation auch in einer kostenlosen Variante an. Diese hat nun ein Update erhalten und ist ab sofort in Form von Tracktion Waveform Free 13.5 verfügbar.

Wie üblich, muss man bei der kostenlosen Variante einer DAW mit einigen Einschränkungen leben. Dennoch bietet Tracktion Waveform Free 13.5 allerhand Funktionen und eine gute Basisausstattung. Wie auch die Pro-Version hat sich die DAW in den letzten Jahren enorm schnell weiterentwickelt.

So lassen sich uneingeschränkt viele Spuren in der DAW nutzen, es gibt zahlreiche Audio-Effekte, Instrumente und Mastering-Tools (auch Plug-ins von Drittanbietern können genutzt werden), so dass sich komplette Songs und Tracks in Tracktion Waveform Free 13.5 erstellen lassen. Dazu gehört natürlich auch das Ausspielen in beliebigen Formaten.

Das 13.5-Update bietet u.a. eine verbesserte Clip-Launcher-Funktion mit drei zusätzlichen Start-Modi und den Funktionen Legato und Nudge. Die Clip-Automation, wie auch die generelle DAW-Automation, wurde überarbeitet und erweitert.

Sollten die vorhandenen Funktionen irgendwann nicht mehr ausreichen, lassen sich einzelne Expansions/Packs hinzukaufen, wobei Tracktion verspricht, dass man einzelne Elemente gezielt auswählen und erweitern kann und nicht, wie bei anderen DAWs, gleich die komplette Software zu höheren Preisen erweitern muss.

Waveform Free 13.5 lässt sich unter macOS, Windows, Linux und sogar auf Raspberry Pi (3 Model B) einsetzen. Weitere Informationen zur DAW und den Download findet ihr hier.

Links

