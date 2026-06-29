Großes DAW-Update für Waveform

Tracktion stellt Version 14 seiner DAW Waveform Pro vor. Das umfangreichste Update bietet zahlreiche neue Funktionen und Überarbeitungen. Wir stellen euch die wichtigsten Informationen zu Tracktion Waveform Pro 14 in dieser News vor.

Tracktion Waveform Pro 14

Optisch hat sich bei der Digital Audio Workstation Waveform 14 einiges getan, denn neben einem überarbeiteten GUI haben die Entwickler der DAW einen Dark- und Light-Modus spendiert. Auf Wunsch lassen sich die Farben der DAW auch individuell anpassen. Für den Start liefert Tracktion 20 Presets mit.

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Wie auch bei vielen anderen DAWs hält bei Waveform 14 ein automatischer Assistent Einzug, der euch bei eurer alltäglichen Arbeit unterstützen soll. Je nach Aufgabengebiet lässt sich ein passendes Sprachmodell nutzen, um den Assistenten für dich bspw. etwas im Handbuch nachzuschlagen oder Tipps für die Produktion zu geben. Pro Nutzung fällt ein bestimmter Betrag an, kostenlos lässt sich der neue Assistent also leider nicht nutzen. Was dieser genau kann, erfahrt ihr im folgenden Video:

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Einn große Änderung gibt es auch beim Browser. Dieser bietet in Tracktion Waveform 14 nun Tags, Smart Lists und Favoriten. Dazu gibt es neue Such- und Vorhörfunktionen sowie Tools zum Organisieren der eigenen Dateien. Ebenfalls neu ist ein einblendbares Action-Panel, das die Navigation erleichtern soll.

Auch tief im Inneren gibt es wohl Änderungen. Laut Hersteller hat man die Audio-Engine komplett neu gestaltet, was zu einer geringeren CPU-Belastung und kürzeren Latenzzeiten führen soll. U. a. sollen dadurch auch modernere Computer mit einer hohen Anzahl von Kernen besser unterstützt werden.

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Weitere neuen Features:

Track Icons

ARA2-Unterstützung

Multi-Channel-Surround

Globale Chord- und Track-Integration

Hier das Video zu Waveform 14:

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Tracktion Waveform Pro 14 lässt sich unter macOS 13 (oder neuer) und Windows 10/11 einsetzen. Eine Linux-Version soll zeitnah folgen. Weitere Informationen zur DAW und den Download findet ihr hier.

Die Preise für Tracktion Waveform 14 starten aktuell bei 149,- US-Dollar (regulär 249,- US-Dollar).