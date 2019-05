Trauerfall: Nachruf für unseren Freund und Redakteur Thorsten Walter

AMAZONA.de-Redakteur der ersten Stunde verstorben

Völlig unerwartet hat uns durch eine Traueranzeige die Nachricht ereilt, dass unser Freund und langjähriger Redakteur Thorsten Walter im Alter von 43 Jahren verstorben ist.

Die Nachricht hat uns zutiefst geschockt, hatten wir doch noch Anfang dieses Jahres noch miteinander Pläne für neue Artikel und die Überarbeitung von bestehendem Material ausgeheckt .

Tatsächlich fand die Beerdigung im Kreis seiner Familie bereits am 18. Februar statt, nur leider hatten wir keine Kenntnis davon. Selbst als Wochen später seine Rufnummern und seine Studio-Website abgestellt wurden, hatten wir niemals gedacht, dass Thorsten verstorben sei.

Erst vor zwei Wochen sind wir schließlich bei einer Internet-Recherche über eine Traueranzeige „gestolpert“, die unsere schlimmsten Befürchtungen Gewissheit werden ließ. Leider gelang es uns nicht, Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen, möchten ihnen aber auf diesem Weg unser aller Mitgefühl und Beileid ausdrücken.

Nach Informationen aus seinem engsten Freundeskreis ist Thorsten bei einem Auslandsaufenthalt überraschend erkrankt und kurz darauf gestorben. Man kann sich nur schwer vorstellen, welch ein Schock das für seine Familie gewesen sein muss. Entsprechend betroffen und in tiefer Trauer habe auch ich das Unfassbare erst einmal verarbeiten müssen, bevor ich im Stande war, diese Zeilen schreiben zu können.

Ein kurzer Rückblick

Ich hatte Thorsten 2001 kennengelernt, als er mir als Leser der ersten Stunde anbot, für AMAZONA.de schreiben zu wollen. Thorsten war ein begeistertet Musiker, der mit dem Trance-Sound der 90er groß geworden war. Sein allererster Artikel für AMAZONA.de war schließlich auch ein Testbericht des „Quasimidi Technox„, der am 14.4.2001 online ging.

Seine größere Liebe galt aber der Studiotechnik. Und so übernahm er schon wenige Monate nach seinem Einstand die Aufgabe, eine eigene Studio-Redaktion auf AMAZONA.de zu etablieren. Fast 300 Reportagen, Testberichte und Interviews folgten schließlich in den darauffolgenden 12 Jahren, bis er schließlich Anfang 2013 beschloss, AMAZONA.de zu verlassen, um seine berufliche Karriere voranzutreiben.

Zum einen hatte Thorsten ein eigenes, professionelles Tonstudio gegründet, zum anderen arbeitete er auch als Entwickler für verschiedene Marken und spezialisierte sich auf die Konstruktion von USB-Controllern.

In all den Jahren war Thorsten immer ein sehr engagierter und unermüdlicher Teamworker, ohne den AMAZONA.de niemals das geworden wäre, was es heute ist. Er hat großen Anteil daran, dass aus dem einstigen Synthesizer-Mini-Fanzine mit einem Artikel pro Monat eine attraktive und bewegende Musikerplattform wurde. Er hat von Anfang daran geglaubt, dass AMAZONA.de weit mehr werden konnte als nur ein Nischenprodukt – und das hat er nicht nur in seinen Artikeln umgesetzt, sondern auch auf unzähligen Events und Messen, bei denen er ein Botschafter für unsere gemeinsame Sache war.

Und so hat er auch nach 2013 immer noch sporadisch an Artikeln mitgearbeitet, war uns allen stets ein willkommener Kritiker und Ratgeber. Sein letzter Artikel für AMAZONA.de war ebenfalls eine komplette Überarbeitung eines Artikels aus dem Archiv und erschien am 16.07. 2018, nur wenige Monate vor seinem tragischen und viel zu frühem Ableben.

Wenn ich heute an Thorsten denke, lebt er in meiner Erinnerung weiter, als gut gelaunter, besonnener Freund, den eigentlich nichts aus der Ruhe bringen konnte.

In tiefer Trauer und im Namen der gesamten AMAZONA.de-Redaktion und aller Leser, die seine Beiträge immer zu schätzen wussten.

Peter (heute mal ohne Tyrell)

Nachtrag:

Da selbst wir leider keine guten Fotos von Thorsten besitzen, haben wir hier ein YouTube-Video verlinkt, bei dem Thorsten 2012 in einem Musotalk-Video zum Thema „Raumakustik“ Rede und Antwort steht.