Triton Audio Kompressor, Inline-Kompressor

Der Kompressor für die Hosentasche

Viel kleiner geht es wohl nicht! Von Triton Audio gibt es nun den Triton Audio Kompressor und dieser folgt dem simplen Konzept der bisherigen Trito Audio Produkte. „Weniger ist mehr“ scheint hier wohl die Devise zu sein.

Triton Audio Kompressor

Die kompakte Größe des Triton Audio Kompressor kommt nicht von ungefähr, denn er wird, ganz im Stil seiner FetHead-Preamp-Brüder, einfach zwischen Mikrofon und Mischpult oder Interface gehängt. Hierfür verfügt er über einen symmetrischen XLR-Male- und XLR-Female-Anschluss, so dass man ihn wie ein Adapter beispielsweise zwischen zwei Kabel hängen oder eben (je nach Platz) direkt am Mischpult/Interface einstöpseln kann.

Da an diesem kleinen Metallgehäuse kaum Platz für Bedienelemente ist, wird das neue Triton Audio Produkt als One-Knob-Kompressor beworben. Diese kennt man ja u.a. von diversen Mini-Mixern, die solche One-Knob-Kompressoren entweder in ihren Eingangskanälen oder im Master-Bereich besitzen. Schaltet man den Inline-Kompressor zwischen Mikrofon und Mischpult lässt sich mit Hilfe eines drehbaren Reglers mit eingebauter LED stufenlos zwischen Less und More wählen, wobei die LED orange leuchtet, so bald der Threshold-Wert erreicht ist. Fängt die LED dazu rhythmisch an zu blinken, wird das Signal leicht komprimiert. Je stärker die Kompression, desto schneller blinkt die LED. Laut Hersteller sollen sich hierdurch eine Verstärkung von bis zu 25 dB erzielen lassen.

Voraussichtlich ab nächster Woche wird der Triton Audio Kompressor im Handel erhältlich sein. Der Preis beträgt 89,- Euro.