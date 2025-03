Dunkle Wolken am Musikhimmel?

Wer aktuell nach einer neuen Fender-Gitarre, einem EHX-Effektpedal oder einem hochwertigen Amp von Morgan Amps sucht, dürfte bald merken: Die Preise für Musik-Equipment ziehen kräftig an. Doch warum wird alles teurer? Grund dafür sind internationale Handelsentwicklungen und höhere Importkosten, die US-Hersteller besonders hart treffen – und damit letztlich auch Musiker und Musikerinnen weltweit betreffen. In diesem Artikel beleuchten wir, wie sich diese Faktoren auf den globalen Musikmarkt auswirken und was du wissen solltest, bevor du dein nächstes Instrument oder Pedal kaufst.

Die auferlegten Zölle des US-Präsidenten Donald Trump, die eigentlich amerikanische Unternehmen stärken sollten, haben derzeit für viele einen gegenteiligen Effekt. Egal ob Traditionsmarken wie Electro-Harmonix, Fender oder kleinere Boutique-Hersteller wie Morgan Amps: Viele US-Firmen stehen durch die erhöhten Importkosten und steigenden Produktionsausgaben erheblich unter Druck – und das wirkt sich letztendlich auch auf die Preise für Musiker und Musikerinnen weltweit aus.

Die globale Lieferkette: Warum ein Verzicht auf ausländische Komponenten kaum möglich ist

Die Musikindustrie ist komplexer, als es auf den ersten Blick scheint. John Mlynczak, Präsident und CEO der NAMM (National Association of Music Merchants), bringt es in einem Interview mit Billboard auf den Punkt: „Die globale Lieferkette hat es uns ermöglicht, hochwertige und zugleich erschwingliche Produkte zu fertigen. Das hat Jahrzehnte gedauert, um es aufzubauen.“ Bei allen Schwierigkeiten und problematischen Aspekten der Globalisierung – die (Nischen-) Welt des Musikequipments hat von den Entwicklungen der letzten Dekaden enorm profitiert.

Allen voran: viele US-Hersteller. Amerikanische Pedal- und Gitarrenbauer sind darauf angewiesen, bestimmte Komponenten im Ausland zu beschaffen. Ob es nun Trafos aus Kanada, Holz aus Mexiko oder Elektronik-Bauteile aus China sind: Oft werden diese Einzelteile anschließend in den USA zusammengesetzt. Diese Herstellungsweise ist gewachsen, weil sie kosteneffizient und hochspezialisiert ist.

: Fender lässt schon lange Gitarrenhälse oder Bodies in Mexiko fertigen und montiert sie in den Vereinigten Staaten. Andere Firmen greifen wiederum auf hochwertige Röhren aus Russland zurück oder bestimmte Metallteile aus Taiwan. Ganz recht: Auch wenn die Politik einen anderen Kanon hat – Normalbürger verfeindeter Hemisphären kooperieren trotzdem weiter und seit jeher.

Kurz gesagt: Der Versuch, alles in den USA zu bauen, klingt zwar nach einer Lösung, ist aber für mittelständische und kleinere Hersteller oft nicht realistisch – weder aus Kostengründen noch wegen des fehlenden Know-hows in manchen Produktionsbereichen.

Mehrkosten, Margen und der Konsument: Wer trägt die Last?

Ein besonders eindringliches Beispiel liefert Joe Morgan, Gründer des Boutique-Herstellers Morgan Amps, in einem Instagram-Beitrag:

„Wenn meine Kosten für Teile aus Kanada um 25 % steigen, erhöht sich der Preis für einen AC20 DELUXE-Verstärker rechnerisch am Ende um 300 US-Dollar. Das führt dazu, dass der Ladenpreis für die Kunden und Kundinnen sogar um bis zu 1.050 US-Dollar steigen könnte, weil Händler ebenfalls ihre Marge aufschlagen müssen.“

Was zunächst nach simplen Prozentrechnungen klingt, wird zu einem echten Problem für Hersteller wie Morgan Amps, die ohnehin schon mit knappen Margen arbeiten. Joe Morgan stellt klar, dass er nicht vorhat, ohne angemessenen Gewinn zu arbeiten. Steigen die Kosten für wichtige Komponenten, sind Preiserhöhungen unausweichlich. Bye bye, Morgan Amps? Das wäre nichts weniger als eine hausgemachte Katastrophe.

Tradition in Gefahr: Das Beispiel Electro-Harmonix

Doch nicht nur kleinere Boutique-Firmen betrifft das. Auch Electro-Harmonix (EHX) ist von den Entwicklungen betroffen. Die Firma, die seit 1968 ikonische Effektpedale produziert, ist für US-Musiker und Musikerinnen fast schon ein Urgestein. Gründer Mike Matthews erklärte in einem Bloomberg-Interview, wie schwierig die Situation inzwischen geworden ist:

„Inzwischen habe ich versucht, das Unternehmen zu verkaufen. Es ist eine schwierige Zeit.“

Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. EHX hat Produktionsstätten und Zulieferer in verschiedenen Ländern, darunter auch Russland (Röhrenproduktion). Zwar konnte man einige Komponenten aus China ersetzen, doch jetzt schlägt unter anderem Taiwan in die gleiche Kerbe, da sich Handelskonflikte jederzeit weiter zuspitzen können. Für Matthews wäre ein kompletter Umzug aller Produktionsschritte in die USA ein „riesiges Investment“, das kaum zu stemmen ist. Da kann man sich durchaus fragen, was Trump und sein Team zu einer derartigen Politik umtreibt. Ist es Kurzsichtigkeit? 4D-Chess? Oder doch einfach nur inkompetente Symbolpolitik mit weitreichendem, realem Schaden?

Große Marken unter Druck: Fenders Kredit-Rating sinkt

Die nächste Hiobsbotschaft traf Fender: Die Rating-Agentur Moody’s stufte den Hersteller kürzlich herab. Als Begründung nannte Moody’s unter anderem die zu erwartenden Mehrkosten von rund 20 bis 25 Millionen US-Dollar. Gerade weil Fender weltweit auf Zulieferer angewiesen ist und in Mexiko ein großes Standbein hat, wirken sich die Zölle massiv auf die Gesamtbilanz aus.

Diese Kosten werden zum Teil an die Kunden und Kundinnen weitergegeben. Gleichzeitig erschwert das schlechtere Rating neue Investitionen, was den Druck zusätzlich erhöht. Dabei gilt Fender als Marktführer mit einer unverwechselbaren Brand – doch auch dieses Image schützt nicht vor den Folgen der hohen Zölle.

Fast ist man versucht zu sagen: Je globaler die amerikanische Marke, desto schwerer ist sie von den Trump-Zöllen betroffen. Wohin soll die Reise gehen langfristig? Und kann man davon ausgehen, dass die nächste Regierung die Zollpolitik rückgängig machen wird? Wenn ja – wird es in vier Jahren nicht viel zu spät dafür sein?

Ohne Einstiegsmodelle keine Premium-Serien?

Ein entscheidender Punkt, den John Mlynczak von der NAMM hervorhebt, ist das Zusammenspiel zwischen günstigen Serien- und Premium-Modellen. Die günstigen oder mittelpreisigen Gitarren und Amps generieren den Löwenanteil des Umsatzes, mit dem hochwertige US-Fertigung von Custom-Shop-Modellen überhaupt querfinanziert werden kann.

„Unsere Kunden kaufen ihre erste Gitarre oder das Einsteiger-Pedal oft im unteren Preissegment. Nur ein kleiner Teil investiert später in ein Premium-Modell. Deshalb brauchen Hersteller beide Bereiche, um zu überleben.“

Wenn die Einsteigerinstrumente jedoch durch Importzölle teurer werden, sinkt die Hemmschwelle bei Kunden und Kundinnen für den Erstkauf – und das kann langfristig auch den Absatz hochklassiger Instrumente verringern. Eine Kettenreaktion, die in ihrer Dynamik sicher nicht nur die Welt der Gitarren und Verstärker betrifft, sondern ganz andere Sparten von Konsumgütern und Hobby-Geräten betrifft.

Weitere Folgen: Gebrauchtmarkt, DIY und Verlagerung

Die Tarife und steigenden Preise könnten auch einige Nebeneffekte mit sich bringen:

Belebter Gebrauchtmarkt: Wenn neue Geräte spürbar teurer werden, könnte das den Second-Hand-Markt ankurbeln. Musiker und Musikerinnen, die sonst in neue Produkte investiert hätten, greifen eher zu gebrauchten Exemplaren. Und ganz ehrlich – kann man es ihnen verübeln? Natürlich nicht. Die globale Sachlage dahingestellt, will man sich in seiner Kreativität ja trotzdem nicht beschränken lassen. Vermehrte DIY-Projekte: Gerade im Pedalbereich setzen einige Bastler und Bastlerinnen und kleine Start-ups auf DIY-Kits. Hier könnten sich mehr Leute ausprobieren, um steigende Kosten im Fachhandel zu umgehen. Wobei davon auszugehen ist, dass eher eine Minderzahl von Leuten diesen etwas aufwendigen Weg gehen wird. Verlagerung in andere Länder: Firmen, die bisher hauptsächlich in China oder Mexiko fertigen ließen, könnten nach alternativen Produktionsstandorten suchen. Das schafft neue Abhängigkeiten und birgt gleichzeitig das Risiko weiterer Zollkonflikte. Fast könnte man meinen: Die idiotische Zollpolitik des Herrn Trump befeuert einen Teufelskreis. Wer hätte das gedacht?

Gibt es einen Ausweg?

Donald Trump hatte sich zum Ziel gesetzt, die Fertigung zurück in die USA zu holen. Doch dass dies für die meisten Musikfirmen in Gänze umsetzbar ist, erscheint, gelinde gesagt, fraglich. Viele Hersteller arbeiten bereits mit knappen Margen. Ein kompletter Aufbau neuer Werke, gepaart mit Fachkräfteausbildung, kostet Zeit, Geld und Know-how, das kurzfristig nicht verfügbar ist. Ist es auszuschließen? Nicht völlig, aber wenn sogar EHX über die Geschäftsaufgabe nachdenken muss, wird deutlich: Ein großer Teil der US-Firmen spielt überhaupt nicht mit dem Gedanken, die Produktion ins Heimische zu verlagern. Und wie man die Demagogen im Weißen Haus aktuell einschätzt, werden die den Mike Matthews des Landes einen Strick draus drehen und sie des „Anti-Amerikanismus“ und „unpatriotischen“ Gebarens bezichtigen.

Was dazu kommt: DER US-MUSIKMARKT IST EXPORTORIENTIERT. Marken wie Fender, Gibson oder Electro-Harmonix genießen weltweit Kultstatus. Doch auch das Ausland reagiert oft mit Gegenzöllen – was bleibt ihnen übrig? Damit steigen nicht nur die Importkosten, sondern auch die Exportkosten – wie gesagt, ein Teufelskreis.

Fazit: Eine Branche zwischen Tradition und Kostenexplosion

Für Musiker und Musikerinnen und Hersteller sind die neuen Zölle ein harter Schlag. Man kann nur hoffen, dass der Irrsinn bald aufhört. Denn amerikanische Traditionsmarken laufen Gefahr, durch steigende Produktions- und Importkosten in Schieflage zu geraten und vielleicht sogar von der Bildfläche zu verschwinden. Gleichzeitig werden auch Konsumenten und Konsumentinnen zur Kasse gebeten, wenn Preise für neue Amps, Pedale oder Gitarren teils drastisch steigen.

Dennoch ist das US-Musik-Business einfallsreich und oft sehr anpassungsfähig – das muss man natürlich sagen. Reicht der „Backlog“ der Produkte, um sich so lange über Wasser zu halten, bis Donald Trump und seine Truppe aus dem Weißen Haus sind? Schwierig. Wahrscheinlich fraglich. Ob langfristig eine Diversifizierung der globalen Lieferkette, ein stärkeres Engagement im DIY-Bereich oder völlig neue Geschäftsmodelle entstehen, bleibt abzuwarten. Fakt ist: Die Branche befindet sich in einem aufgezwungenen Transformationsprozess, der meinen Blutdruck durch die Decke treibt.

Wenn du schon mit einer neuen Fender-Gitarre liebäugelst, dein Amp-Setup mit einem Morgan-Topteil aufrüsten oder endlich das heiß begehrte EHX-Pedal in dein Pedalboard integrieren möchtest, ist wahrscheinlich jetzt der richtige Zeitpunkt das abzuholen, was ihr schon auf der Liste habt. Bevor die Zölle greifen, Backlogs aufgebraucht werden und die Preise wirklich durch die Decke schießen.