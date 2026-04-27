Tsakalis Audioworks AC MASTER, Overdrive Pedal

Der Sound von Brian May und Rory Gallagher

Mit dem Tsakalis Audioworks AC MASTER stellt die griechische Pedalschmiede einen Overdrive vor, der dir den authentischen Sound eines Vox AC30 samt Treble Booster direkt auf’s Pedalboard katapultiert. Schauen wir uns das doch mal genauer an.

Der Tsakalis Audioworks AC MASTER

Hinter Tsakalis Audioworks steht Chris Tsakalis, ein griechischer Pedalbauer, der mit seiner Firma in Athen handgebaute Effektgeräte mit Premiumkomponenten herstellt.

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Mit dem Tsakalis Audioworks AC MASTER stellt die griechische Marke nun ein Doppelpedal vor, das die legendäre Kombination eines AC30 mit einem vorgeschalteten Treble Booster in einem kompakten Gehäuse vereint.

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Das Geheimnis im Sound von Größen wie Queen’s Brian May oder Rory Gallagher liegt in der Verwendung zweier Gerätschaften. Einem Vox AC30 Verstärker und einem (im Original von Dallas/Arbiter) Range Master Treble Booster.

Der Tsakalis Audioworks AC MASTER deckt klanglich das gesamte Spektrum von gläsernen Edge-of-Breakup-Sounds bis hin zu hochgesättigter Classic-Rock-Distortion ab. Die AC-Sektion basiert auf dem Top Boost Schaltkreis des legendären AC30 und erlaubt durch die Regler Normal und Top Boost das virtuelle „Channel-Jumping“, um die harmonische Komplexität beider Kanäle stufenlos zu mischen. Zur weiteren Formung stehen Bass, Treble, ein Master-Volume sowie der klassische Tone Cut zur Verfügung.

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Auf der rechten Seite finden wir den Treble Booster, welcher sich wie gesagt am historischen Range Master orientiert. Neben einem Lautstärkeregler verfügt dieser Bereich über den Range-Drehschalter, der drei Frequenz-Modi bietet:

Treble (linke Position): Klassischer Boost im Stile des Range Master.

Mid (mittlere Position): Fokus auf die Mitten, ideal um Solos hervorzuheben.

Bass (rechte Position): Volleres Klangbild für fettere Overdrive-Sounds.

Über den integrierten FX-Loop lassen sich Modulationseffekte oder Delays direkt zwischen Booster und Overdrive platzieren. Das Pedal arbeitet mit True Bypass.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Tsakalis Audioworks AC MASTER kostet bei Thomann 249,- Euro.