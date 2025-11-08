Tubbutec Drummertime, Eurorack Trigger-Sequencer

Drumming im X0X-Stil

Tubbutec Drummertime ist ein Trigger-Sequencer für Drums. Das Modul im 1-HE-Format ist in zwei Versionen erhältlich und kann als großer Bruder des Tubbutec 6equencer angesehen werden. Der Sequencer ist für schnelles Programmieren und Editieren von Beats ausgelegt und auch für Live-Setups geeignet.

ANZEIGE

Tubbutec Drummertime – Eurorack Drum-Sequencer

MIt dem umfassenden Angebot an Drum-Modulen im Eurorack-Format lässt sich eine Drum-Maschine ganz nach eigenen Wünschen konfigurieren. Drummertime kann bis zu acht Module ansteuern und für größere Drumkits lassen sich auch mehrere der Sequencer koppeln.

Tubbutec Drummertime wird in zwei Varianten angeboten: als einzelne Einheit mit 74 TE Breite und als zweigeteilte Version, die aus einer 60 TE breiten Hauptsektion und einem separaten 3-HE/4-TE Modul mit den Anschlüssen und der Function-Taste besteht. Funktional sind beide Versionen identisch.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Der Sequencer verfügt über acht Spuren, die jeweils über einen eigenen Trigger-Ausgang verfügen. Die Patterns werden über 16 Step-Tasten im Stil der X0X-Maschinen programmiert. Alternativ können die Beats auch über die Tasten in Echtzeit eingetappt werden.

Der Sequencer kann 16 Patterns mit 16 Steps speichern und per Chain-Funktion zu längeren Abläufen verketten. Um die Beats aufzulockern, gibt es Funktionen für Probability, Swing und mehrere Varianten von Flam und Ratchet. Außerdem können Pattern Forward, Backward, Ping-Pong oder mit ‘Smart’-Random abgespielt werden.

Der Sequencer verfügt über eine interne Clock, kann aber auch zu einer analogen Clock oder zur MIDI-Clock synchronisiert werden. Außerdem lassen sich die Sequenzen auch über den MIDI-Eingang von einem externen Gerät einspielen.

Tubbutec Drummertime wird nicht nur in den beiden Varianten, sondern auch mit Tactile- oder Clicky-Tasten angeboten. In allen Version beträgt der Preis 260,- Euro. Der Sequencer ist in Kürze verfügbar.