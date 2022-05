Tubbutec OrganDonor, MIDI-Kits für Vintage-Keyboards

String Ensembles, Synthesizer & Orgeln midifizieren

Mit dem universellen MIDI-Interface Tubbutec Organ Donor lassen sich String Machines, Orgeln und polyphone Synthesizer der Pre-MIDI-Ära nachrüsten. Für bestimmte Vintage-Keyboards, für die es bislang noch keine Lösung gab, kann das der Weg zur Einbindung in ein MIDI-Setup sein.

ANZEIGE

OrganDonor verwendet analoge Schalter, um den Druck einer Keyboardtaste zu simulieren und somit die Klangerzeugung anzusteuern. Dank eines großen Spannungsbereiches von bis zu +/- 20 Volt lassen sich die meisten Vintage-Geräte damit ausrüsten.

Zusätzlich zur Ansteuerung der Noten, können abhängig vom jeweiligen Keyboard auch Parameter wie Filter-Cutoff und Glide oder die Anwahl von Preset-Schaltern mit in das Interface eingebunden werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Aufgrund des modularen Aufbaus können so viele analoge Schalter genutzt werden, wie man jeweils benötigt. So lassen sich auch große Keyboards und sogar Orgeln mit mehreren Manualen mit OrganDonor komplett MIDIfizieren.

Derzeit wird das MIDI-Interface in speziell auf bestimmte Keyboards angepassten Versionen angeboten. Bislang führt der Hersteller über 20 unterschiedliche Keyboards auf, weitere sollen folgen. Außerdem gibt es spezifische Einbauanleitungen. Wer ein Keyboard besitzt, das noch nicht in der Liste aufgeführt ist, kann danach beim Entwickler nachfragen.

Tubbutec OrganDonor kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 349,- Euro (inkl. Mwst).

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Tubbutec OrganDonor Kompatibilitätsliste

Korg PE-1000

Korg PE-2000

Korg Lamda ES-50

Korg Delta DL-50

Roland RS-09

Roland RS-101

Roland RS-202

Roland RS-505

Roland VP-330

Yamaha SK-10

Yamaha SK-20

Yamaha SK-50

Yamaha SS-30

ARP Solina String Ensemble

ARP Omni

Elka Rhapsody 490

Elka Rhapsody 610

Moog Opus 3

Moog Polymoog (not without modifications, as it uses SPDT key contacts)

Crumar Performer

Hohner/Logan String Melody

Hohner Stringer /Elka K4 / Elex K4

Vermona Strings

Vermona Piano Strings