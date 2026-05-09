9 neue Sounds, MIDI & mehr für die TR-606

Tubbutec TR-6oh6 ist ein Upgrade samt MIDI-Interface für die Drum-Maschine Roland TR-606. Damit kommt der Kult-Drummer aus den 80ern im 21. Jahrhundert an.

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Tubbutec TR-6oh6 – Modifikation in die Moderne

Das CPU-Upgrade wird mit dem Austausch des Prozessors bewerkstelligt. Dadurch werden zunächst einmal eine Reihe von praktischen Verbesserungen erreicht. Die Installation soll sehr einfach sein, es muss z. B. nicht gebohrt werden.

Die Drum-Maschine erhält MIDI-I/O, dynamische Steuerung für alle Instrumente und einen erweiterten Sequencer, der jedoch dem Original treu bleibt. Es kann ein Pattern editiert werden, während ein anderes Pattern läuft. Bis zu 32 Patterns lassen sich per Chain verbinden, acht Tracks lassen sich speichern und jederzeit wieder aufrufen, ein Track kann on-the-fly programmiert werden, es gibt vier Dynamik-Level und Probability pro Step und Instrument sowie Copy/Paste und Clear-Funktionen.

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Darüber hinaus gibt es einen Pattern Generator mit sechs unterschiedliche Stilen sowie sechs Live-Effekte (Instrument Mute, Beat Slicer, Arpeggiator, Ratchet / Flam, Play Direction und Swing.

Eine große Veränderung sind die neun zusätzlichen Sounds. Diese können mit dem internen Sequencer oder via MIDI angesteuert werden. Dazu gehören eine 808-ähnlich Bassdrum, Clap (wird aus der Snare gewonnen und kann alternativ als SNoise oder Closed Snare gespielt werden), sowie Mid Bassdrum, Brush, Felt Cymbal, Closed Cymbal und Click Hat.

Außerdem beinhaltet das Upgrade ein neues Control-Schema für die Schalter Track Play / Write, sowie Pattern Play / Write und ein COnfiguration-Menü.

Das Upgrade & MIDI-Interface Tubbutec TR-6oh6 kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt 235,62 Euro + Versand.