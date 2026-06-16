Vintage-Fuzz á la Mosrite FUZZrite

Mit dem Twangtone Morricone Ge bringt die Boutique Pedalschmiede bremerklang nach dem Twangtone Morricone nun eine Version mit Germanium-Transistoren auf den Markt. Basierend auf dem legendären Mosrite FUZZrite aus den 1960er Jahren liefert es dynamische Fuzz-Sounds, verfeinert mit einer zusätzlichen Portion Gain und Flexibilität.

Das Twangtone Morricone Ge

Boutique-Pedale aus deutscher Fertigung haben oft einen ganz besonderen Charme, der Massenware einfach abgeht. Bremerklang beweist das aktuell wieder eindrucksvoll mit einem echten Leckerbissen für Vintage-Fans. Inspiriert vom Mosrite FUZZrite, welches seinerzeit nach der regulären Version mit Silizium-Transistoren als limitierte Edition mit Germanium-Transistoren auf den Markt kam (John Frusciante ist glücklicher Besitzer eines der 250 Exemplare), tut es bremerklang dem Vorbild gleich, und schießt nach dem Twangtone Morricone nun die Version mit Germanium-Transistoren hinterher.

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Klanglich zeigt sich das Twangtone Morricone Ge entsprechend rau und lebendig. Das Spektrum reicht von knisternd trockenen Fuzz-Klängen bis hin zu singenden Lead-Sounds. Gegenüber der klassischen Schaltung bringt das Twangtone Morricone Ge einige moderne Erweiterungen mit. Dazu zählen eine zusätzliche Gain-Stufe, eine sogenannte Timbro-Klangregelung sowie ein dezent eingreifender Hi-Cut-Switch. Boutique wird hier noch groß geschrieben: Die Germanium-Transistoren sind nämlich alle handselektiert und werden nur bei optimalen Werten eingesetzt.

Auch optisch macht die in Deutschland handgebaute Stompbox einiges her. Das handgeätzte Finish erstrahlt in einem satten Morricone-Ge-Blau. Da jedes Gehäuse individuell bearbeitet wird, ist jedes Exemplar ein echtes Unikat. Wegen der strengen Selektion der Transistoren ist die Verfügbarkeit des Pedals allerdings von Natur aus begrenzt.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Twangtone Morricone Ge dürfte wahre Fuzz-Fans ziemlich glücklich machen. Erhältlich ist es auf der Homepage von bremerklang für 280,- Euro. Etwas Zeit sollte man jedoch einplanen, denn gebaut wird nur auf Bestellung, was dann schon mal ein paar Wochen in Anspruch nimmt.