Twisted Electrons Deton8 für Mini-Grooves

8-Bit Sampler / Drumsynth

Twisted Electrons Deton8 ist ein hybrider Sampler und Drumsynthesizer, der mit 8 Bit Samples und Wavetable-Synthese arbeitet.

Deton8 gehört zur Serie der „großen“ Geräte von Twisted Electrons, wie die jüngst vorgestellten Acid8 MKIII und hapiNES L.

Der Sampler / Drumsynth Deton8 besitzt acht Voices: Kick, Snare, Metal (Hihats), Clap, Can (Blech-Sounds), Tom, Nut (Holz-Sounds) und Synth, ein kleiner, vom NES abgeleiteter Triangle/Square Wavetable Synthesizer. Die Instrumente Kick, Snare, Metal und Synth lassen sich über die Regler variieren. Eine Angabe zur Speichergröße gibt es leider nicht. Via USB können Kits geladen werden. Ob und wie man eigene Kits erstellen kann, geht aus der Ankündigung noch nicht hervor. Auf der Website von Twisted Electrons stehen dann zunächst einmal folgende Kits bereit:

• DETON8 default (big beats, break)

• AMY SISTER (jungle break)

• HIP08 (for all your 808 hiphop needs)

• TEK09 (Rave on)

• MINTY POPS (Classic beats)

• INDUSTRIAL (exclusive kit by renowned Industrial producer NEKRADAMAGE)

Der Sequencer umfasst 16 Pattern mit jeweils bis zu 16 Steps. Die Pattern lassen sich über Chain in einer Reihe zusammenfassen. Dabei können die Samples pro Track wahlweise vorwärts oder rückwärts abgespielt werden.

Deton8 besitzt eine Reihe von Real Time FX. Es gibt sieben Stutter Modes: beat repeat, forward granular, reverse granular, pendulum granular (scratch), random granular (noise generation), spin up, spin down. Dazu gibt es ein Delay mit veränderbarer Delay-Zeit und Pitch (auf- und abwärts) und einen Ringmodulator mit veränderbarer Frequenz.

An Anschlüssen gibt es neben USB-MIDI auch MIDI als 3,5 mm-Buchse, Sync In und Sync Out sowie einen Audioausgang.

Twisted Electrons Deton8 kann vorbestellt werden, die Erstauslieferung soll ab April erfolgen.

Weitere Funktionen des Twisted Electrons Deton8

• Global pitch shift

• Copy/Paste patterns

• Real time pattern recording with optional metronome

• Tap tempo

• Swing

• Mute/Solo a track

• Drive any voice into distortion

• Pump aka sidechain compression emulation (any track can “duck” the others for the pumping/breathing effect)

• Pattern clean and randomize for accidental magical beats