Two Notes Captor X +, Reactive Load Box

Neue IR-Generation mit noch authentischerem Feel

Mit dem Two Notes Captor X + bekommen wir von der französischen Edelschmiede den Nachfolger der Captor X Reactive Loadbox. Mit erweiterter DSP-Power, Virtual Load Shaper, True Stereo DynIR Engine und neuen Routing-Optionen wird das Direct-Signal nun noch realistischer abgebildet.

Der Two Notes Captor X +

Wie schon beim Vorgänger handelt es sich beim Two Notes Captor X + um eine Kombination aus einer reaktiven Loadbox, einem Attenuator und einer digitalen Lautsprechersimulation. Das Gerät ermöglicht es, Röhrenamps bis 100 Watt RMS voll in die Sättigung zu fahren, während die Lautstärke für die angeschlossene Box angepasst oder für lautloses Recording komplett abgeschaltet wird.

ANZEIGE

Mit der True Stereo DynIR Engine liefert Captor X + nun echte räumliche Tiefe durch die Möglichkeit, zwei Mikrofone oder statische IRs unabhängig voneinander im Stereofeld zu platzieren, um eine dreidimensionale Bühne zu kreieren. Dank Dual-Mono Routingoptionen kann jedes Mikrofon zu einem eigenen Output geroutet werden, samt Pre- und Post-Effekten.

Ebenfalls neu ist der Virtual Load Shaper. Mit diesem Tool lässt sich der Charakter des Amps über post-load Impedanzkurven beeinflussen, um beispielsweise mehr harmonisches Gewicht oder einen strafferen Attack zu generieren. Die Lautsprechersimulation des Two Notes Captor X + läuft auf der DynIR Plattform, die auch in der Torpedo-Serie zum Einsatz kommt. Sie bietet 32 virtuelle Cabinets, die jeweils mit 8 Mikrofonen und 13 Raumsimulationen kombiniert werden können. Dafür kommen sage und schreibe über 160.000 Impulsantworten pro DynIR Virtual Cabinet zum Einsatz.

Der integrierte Attenuator bietet feste Stufen von -38 dB bis 0 dB. Die Bedienung erfolgt intuitiv über die Frontregler für Output, Preset-Wahl und die On-the-fly-Korrekturen Space und Voicing für schnelle Anpassungen an den Raumklang. Rückseitig bietet das Gehäuse zwei XLR-Ausgänge, einen Kopfhöreranschluss sowie einen Speaker-Out. Neu hinzugekommen ist die USB-C-Buchse neben den bewährten MIDI- und Bluetooth-Schnittstellen.

ANZEIGE

Mit 32 integrierten DynIR-Cabinets, einem Stereo-Effekt-Stack aus Reverb, EQ, Enhancer und dem Twin Tracker bietet das Captor X + eine vollständige, produktionsreife Signalkette im kompakten Format.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der Two Notes Captor X + ist in zwei Ausführungen für 8 und 16 Ohm erhältlich. Bei Musikhaus Thomann kostet die reaktive Loadbox 549,- Euro und ist direkt verfügbar.