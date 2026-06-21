ANZEIGE
ANZEIGE

Two Notes GENOME 2.0, Amp-Modeling Plug-In

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Ist das die Zukunft des Amp-Modelings?

21. Juni 2026
Two Notes GENOME 2.0

Two Notes GENOME 2.0

Mit dem Two Notes GENOME 2.0 hebt der französische Softwarespezialist seine Amp-Modeling-Plattform auf das nächste Level und spendiert ihr unter anderem eine ausgewachsene iPad-Version. Auch klanglich hat das Update einiges an neuen Möglichkeiten zu bieten.

Affiliate Links
Two Notes Genome Suite Download
Two Notes Genome Suite Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
Two Notes Genome Extended Download
Two Notes Genome Extended Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
149,00€ Thomann
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Kundenbewertung:
(1)
549,00€ Thomann

Was kann die Two Notes GENOME 2.0 Amp-Modeling-Plattform?

Mit der GENOME Software hat Two Notes Audio Engineering eine All-in-one-Lösung für Gitarristen entwickelt, die Cab-Simulation, Amp-Modeling und Studioeffekte vereint. Mit GENOME 2.0 kommt jetzt die Weiterentwicklung mit extrem spannenden Funktionen. Wir haben die Software bereits und testen sie für euch auf Herz und Nieren – das Ergebnis präsentieren wir euch in Kürze.

ANZEIGE

Two Notes GENOME 2.0

Wer gerne mobil musiziert, darf sich freuen: Die neue Version ist ab sofort für das iPad als komplett für Touch-Bedienung optimierte, vollwertige Variante erhältlich, und zwar ohne Aufpreis. Sie bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Amps, Effekten und DynIR Cabinets. Wer also in der S-Bahn mit absolut hochwertigem Sound noch ein paar Gitarren-Tracks recorden will…los geht’s!

Wer die Software allerdings erst einmal unverbindlich testen möchte, kann mit der „Intro“-Version von Two Notes GENOME 2.0 sogar komplett kostenlos. Diese erfordert lediglich eine Account-Registrierung und liefert eine durchdachte Palette an Verstärkern, Pedalen, Studio-Effekten und DynIR-Boxen für die ersten Aufnahmen.

Two Notes GENOME 2.0

Auch klanglich hat sich die Engine deutlich weiterentwickelt. Es gibt neue TSM-Ai-Amp-Modelle, eine „Global Transpose“-Funktion für blitzschnelles Echtzeit-Pitch-Shifting der Gitarre sowie den Mixfit-Block für schnelle Mix-ready-Sounds.

ANZEIGE

Zusätzlich geht das eigenständige „Capture Studio“ als Beta an den Start, mit dem sich echte Verstärker digitalisieren lassen. Neben regulären NAM-Captures für den CODEX-Baustein führt Two Notes GENOME 2.0 die AmpNet-Technologie für das ParadeX-Modul ein. Hierbei handelt es sich um multi-parametrische Captures, bei denen Gain, Equalizer und das Verhalten der Endstufe auch im Nachhinein dynamisch geregelt werden können. Ein enormer Vorteil gegenüber herkömmlichen, starren Captures.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Update ist ab sofort verfügbar. Die Standard-Variante kostet bei Thomann 129,99 Euro, während die besonders umfangreiche Suite für 299,99 Euro zu haben ist. Für iOS-Nutzer stehen alternativ verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung. Die Intro-Version sowie das Capture Studio sind gratis.

ANZEIGE
Affiliate Links
Two Notes Genome Suite Download
Two Notes Genome Suite Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
Two Notes Genome Extended Download
Two Notes Genome Extended Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
149,00€ Thomann
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Kundenbewertung:
(1)
549,00€ Thomann

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Two Notes Genome Suite Download
Two Notes Genome Suite Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann
Two Notes Genome Extended Download
Two Notes Genome Extended Download Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
149,00€ Thomann
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Two Notes Torpedo Captor X + 16 Ohms
Kundenbewertung:
(1)
549,00€ Thomann
Über den Autor
Profilbild

Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Two Notes Audio Genome, E-Gitarren Software

Test: Two Notes Audio Genome, E-Gitarren Software

20.02.2024 |6
Test: Two Notes Torpedo Captor X +, Reactive Load Box

Test: Two Notes Torpedo Captor X +, Reactive Load Box

12.04.2026 |3
Test: Neural DSP Archetype: John Mayer X, E-Gitarren-Software

Test: Neural DSP Archetype: John Mayer X, E-Gitarren-Software

15.03.2026 |0
Nux MG-50Li, Multieffektgerät

Nux MG-50Li, Multieffektgerät

21.04.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X