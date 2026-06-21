Ist das die Zukunft des Amp-Modelings?

Mit dem Two Notes GENOME 2.0 hebt der französische Softwarespezialist seine Amp-Modeling-Plattform auf das nächste Level und spendiert ihr unter anderem eine ausgewachsene iPad-Version. Auch klanglich hat das Update einiges an neuen Möglichkeiten zu bieten.

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Was kann die Two Notes GENOME 2.0 Amp-Modeling-Plattform?

Mit der GENOME Software hat Two Notes Audio Engineering eine All-in-one-Lösung für Gitarristen entwickelt, die Cab-Simulation, Amp-Modeling und Studioeffekte vereint. Mit GENOME 2.0 kommt jetzt die Weiterentwicklung mit extrem spannenden Funktionen. Wir haben die Software bereits und testen sie für euch auf Herz und Nieren – das Ergebnis präsentieren wir euch in Kürze.

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Wer gerne mobil musiziert, darf sich freuen: Die neue Version ist ab sofort für das iPad als komplett für Touch-Bedienung optimierte, vollwertige Variante erhältlich, und zwar ohne Aufpreis. Sie bietet eine sorgfältig kuratierte Auswahl an Amps, Effekten und DynIR Cabinets. Wer also in der S-Bahn mit absolut hochwertigem Sound noch ein paar Gitarren-Tracks recorden will…los geht’s!

Wer die Software allerdings erst einmal unverbindlich testen möchte, kann mit der „Intro“-Version von Two Notes GENOME 2.0 sogar komplett kostenlos. Diese erfordert lediglich eine Account-Registrierung und liefert eine durchdachte Palette an Verstärkern, Pedalen, Studio-Effekten und DynIR-Boxen für die ersten Aufnahmen.

Auch klanglich hat sich die Engine deutlich weiterentwickelt. Es gibt neue TSM-Ai-Amp-Modelle, eine „Global Transpose“-Funktion für blitzschnelles Echtzeit-Pitch-Shifting der Gitarre sowie den Mixfit-Block für schnelle Mix-ready-Sounds.

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Zusätzlich geht das eigenständige „Capture Studio“ als Beta an den Start, mit dem sich echte Verstärker digitalisieren lassen. Neben regulären NAM-Captures für den CODEX-Baustein führt Two Notes GENOME 2.0 die AmpNet-Technologie für das ParadeX-Modul ein. Hierbei handelt es sich um multi-parametrische Captures, bei denen Gain, Equalizer und das Verhalten der Endstufe auch im Nachhinein dynamisch geregelt werden können. Ein enormer Vorteil gegenüber herkömmlichen, starren Captures.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Update ist ab sofort verfügbar. Die Standard-Variante kostet bei Thomann 129,99 Euro, während die besonders umfangreiche Suite für 299,99 Euro zu haben ist. Für iOS-Nutzer stehen alternativ verschiedene Abo-Modelle zur Verfügung. Die Intro-Version sowie das Capture Studio sind gratis.