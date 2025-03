Tyrell N6 2025 – neue Version (Public Beta)

Fit für Sequoia & CLAP

Die Never-ending-Story „unseres“ kostenlosen Software-Synthesizers geht als Tyrell N6 2025 weiter. Das Plug-in entstand einst aus einem öffentlichen Brainstorming hier auf Amazona.de. Eigentlich war es als Hardware-Synthesizer gedacht (aka geträumt), doch schlussendlich konnte Urs Heckmann > U-He als Partner gewonnen werden und so wurde ein leistungsfähiger Softsynth daraus.

Tyrell N6 2025 – was ist neu?

Das Update erfindet das Plug-in nicht neu. Es gibt weder zusätzliche Features noch ein neu designtes GUI. Die 2025er Version konzentriert sich auf das Fixen entscheidender Bugs und die Anpassung an das aktuelle macOS Sequoia. Die größte Änderung für die Anwendung ist die Integration des verbesserten U-He Browsers und die Preset Library wurde überarbeitet.

Die Update-Liste sieht wie folgt aus:

• Supports CLAP (without per voice parameter modulation)

• Supports the latest macOS (Sequoia)

• Supports native Apple Silicon

• Improved VST3 support

• Modern preset browser

• Updated, simpler user guide

• Better GUI performance

• Revamped preset library

• Soundset installation via drag&drop

• Makeshift configuration section added

• 50 % & 60 % GUI scaling options added

• Supports MTS–ESP microtuning (Mac, Win, Linux)

• User–definable MIDI CC control instead of Breath and Expression

• Supports VST2 > VST3 migration

• Improved parameter automation in Pro Tools

• Windows installer now comes with an uninstaller

Die Liste der Bugfixes umfasst vor allem Probleme, die bei spezifischen Anwendungen mit Linux, Windows oder Protools auftraten. Es gibt noch wenige Punkte, die man sich vorgenommen hat, aber noch nicht installiert sind: „per voice parameter modulation“ für die CLAP-Version, MIDI Learn und ein Problem mit der Envelope im Duo Modus.

Die Tyrell N6 2025 Public Beta 3.0 – Revision 16976 in den Formaten CLAP, AUv2, VST2, VST3, AAX (macOS, Windows, Linux – 64 Bit-Systeme) kann ab sofort über die U-He Website heruntergeladen werden.

