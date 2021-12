u-he MFM2.5, Delay Plug-in Update

More Feedback Delay from u-he

Von u-he gibt es heute gleich zwei interessante Meldungen. Zum einen arbeitet man wohl an einem neuen Open-Source Plug-in Format namens CLAP mit (mehr dazu erfahrt ihr hier), zum anderen gibt es für das Delay Plug-in MFM (More Feedback Delay Machine) ein kostenloses Update auf Version 2.5.

More Feedback Delay Machine 2.5

Das Berliner Team rund um Urs Heckmann hat sich dem Delay Plug-in MFM angenommen und in Form der Version 2.5 einige neue Features eingebaut und anderes überarbeitet. So bietet MFM2.5, das ab sofort als Beta-Version über die u-he Website erhältlich ist, ein neues GUI, eine neue Eingangssektion sowie u. a. ein Filter zum Aufsplittern in verschiedene Frequenzbänder.

In der Ausgangssektion hat nun ein Clipper Platz gefunden, so dass ihr Lautstärke-technisch ab sofort mehr Kontrolle über das Signal habt.

Auch neue Effekte sind bei u-hes MFM 2.5 am Start. Mit an Bord sind nun ein Diffusor- und ein Granular-Effekt. Das klingt sehr nach Sound-Design und sollte interessante Ergebnisse zu Tage bringen.

Eine Überarbeitung hat auch der Preset-Browser erfahren. Laut Meldung von Urs Heckmann kann man davon ausgehen, dass bis zum offiziellen Release der Version 2.5 auch neue Presets mit an Bord sind.

Rein technisch gesehen gibt es auch News. So ist das Plug-in ab der aktuellen Version nativ auf Apples M1-Rechnern einsetzbar. Auch die Kompatibilität unter Apples neuestem Betriebssystem Monterey hat u-he bereits geprüft und freigegeben.

Entsprechend könnt ihr das Plug-in unter allen aktuellen macOS-Systemen nutzen. Windows und Linux User sind ebenfalls mit an Bord.