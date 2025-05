Effekt-Plug-ins mit kreativem Twist

Auf der diesjährigen Superbooth zeigte u-he nicht nur den aktuellen Stand des Software-Synthesizers Zebra 3, sondern erlaubte auch einen Blick auf u-he Uhbik 2, die Sammlung von Effekt-Plug-ins, die u-he im Jahr 2009 erstmals auf den Markt brachte.

u-he Uhbik 2, Effekt-Plug-ins

Gleich vorneweg: Die Effekt-Plug-ins u-he Uhbik 2 befinden sich aktuell noch in der Entwicklungsphase, doch das Team rund um Urs Heckmann hat bereits eine Public-Beta-Phase angekündigt. Diese soll in den nächsten Wochen starten. Der finale Release wird also hoffentlich nicht mehr all zu lange auf sich warten lassen.

ANZEIGE

Wie eingangs erwähnt, bietet u-he seine Uhbik-Plug-ins bereits seit dem Jahr 2009 an. Obwohl die Plug-ins natürlich eine komplette Überarbeitung bzw. eine neue Programmierung erhalten haben, hält sich u-he an das bestehende Konzept und möchte mit Uhbik 2 weiterhin zehn unterschiedliche Effekt-Plug-ins anbieten. Das Motto der ersten Version – „Nine subtle to spectacular effects“ (Uhbik-T gibt es in zwei Versionen, daher sind es insgesamt zehn Plug-ins) – wird sich also sicherlich auch in der zweiten Version wiederspiegeln.

Die zehn auf der Superbooth gezeigten Plug-ins tragen die Namen Flanger, Phaser, Tremolo, Shifter, Ambience, Grain Dad, Delay, Compressor, Runciter und Equalizer (Equalizer ist dabei nicht auf den Bildern zu sehen). Es handelt sich hierbei im Grunde also um klassische Studio-Effekt-Plug-ins.

Aber da die Plug-ins von u-he entwickelt werden, bieten sie allerhand Modulationsmöglichkeiten, die aus einem simplen Sound schnell etwas Komplexes erstellen können. Die GUIs sind sehr übersichtlich aufgebaut und bieten allesamt eine Envelope-, Scope- und LFO-Sektion sowie einen Mod-Mapper und natürlich zahlreiche Presets.

ANZEIGE

Im folgenden Video erfahrt ihr etwas mehr über die Uhbik 2 Plug-ins und wie sie am Besten eingesetzt werden können:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sobald es zu den Plug-ins Neuigkeiten zu vermelden gibt, werden wir diese News entsprechend updaten.