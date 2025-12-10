ANZEIGE
u-he Zebra 3, modulares Synthesizer Plug-in

Public Beta ist draußen

10. Dezember 2025

u-he Zebra 3 Synthesizer Plugin am

Nach laaanger Vorbereitung ist nun der modulare Synthesizer u-he Zebra 3 verfügbar, vorerst jedoch als Public Beta-Version. Als Vorbereitung zur finalen Veröffentlichung wünscht sich Urs Heckmann Feedback der User, um das Plug-in zu optimieren.

u-he Zebra 3 – Public Beta-Version

Zebra 3 ist der komplexeste Synthesizer, den u-he bislang entwickelt haben. Er enthält auch Elemente der Plug-ins Hive und Repro. Der generelle Workflow bewegt sich dicht am Vorgänger Zebra 2, allerdings ist die Version 3 komplett neu programmiert worden.

Das Plug-in ist mit zwei Racks ausgestattet, in denen Audiomodule und Modulatoren organisiert werden. Die Verbindung der Module erfolgt über ein Grid, in dem der Signalweg festgelegt wird.
Hier gibt es schon mehrere neue Features, wie z.B. eine Group-Funkion, um mehrere Module zu übersichtlichen Editieren zusammengefasst werden können.

Außerdem wurden verschiedene Module zusammengefasst. Anstelle von zwei separaten Filter-Modulen gibt es nur noch eines, dass jedoch alle Algorithmen beinhaltet, die sich auch im Audiobereich (Filer-FM) moduliert werden können. Ebenso wurde der Editor für die Erstellung eigener LFO-Shapes und Multisegmenthüllkurven zusammengenommen.

Es wurde eine neue Modal-Synthese integriert, die den harmonischen Kontent von physischen Material wiedergeben können. Damit lassen sich u.a. auch akustische Instrumente emulieren.

Mit der zusätzlichen Pitch-Page können auf vier Kanälen unterschiedliche Quantisierungen und Modulationen innerhalb eines Patches realisiert werden. Weiterhin gibt es einen neuen Mixer für Vector-Anwendungen sowie Trigger-Optionen bei mehreren Modulen, z.B. bei den MSEGs, die damit rhythmische Grooves erzeugen könne. Deswegen wurde bislang auf die Integration eines Arpeggiators verzichtet, der jedoch später noch kommen soll.

Einen festen Release-Termin gibt es noch nicht. Es kann zwei Monate oder vielleicht auch etwas länger dauern, bis die Alpha-Version fertig ist. Die Beta-Version ist ab sofort für macOS, Windows und Linux im KVR-Forum verfügbar, wo man sich auch sein Feedback geben kann.
Es gibt ein Pre-Order-Angebot von 179,- Euro, der reguläre Preis wird 249,- Euro betragen. Besitzer von Zebra 2 oder anderen u-he-Produkten finden ein Upgrade-Angebot in ihrem Account.

u-he hat die Aktivierung auf ein Lizenzkartensystem umgestellt. Urs erklärt in diesem Video, wie das funktioniert (automatische Übersetzung ggf. umschalten).

Preis

  • Pre-Order 179,- €
  • regulär 249,- €

Links

