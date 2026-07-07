Analoge-Sättigungs-Plugins von Universal Audio zum günstigen Einführungspreis

Mit den Plug-ins UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator bringt Universal Audio zwei analoge Sättigungstools für Apollo-Audiointerfaces und UAD-Hardware. Beide von Brainworx entwickelten Plug-ins sollen den Klang erstklassiger analoger Boutique-Sättigung und harmonischer Anreicherung in den Mix bringen.

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UAD Black Box Analog Design HG-2

Der HG-2 Tube Processor von Black Box Analog Design hat den Ruf, dem Mix einen satten, vollen und perfekt abgerundeten Klang zu verleihen. Als UAD-Plug-in bietet er nun die charakteristische Röhrensättigung der Boutique-Hardware sowie exklusive digitale Funktionen wie „Calibration Voicing“ und einen regelbaren „Air“-Regler zur Öffnung des Hochtonbereichs.

Satter Röhrensound der HG-2-Hardware in Echtzeit auf dem Apollo-DSP

Mischung aus Pentode und Triode. Stimme die Wärme und den Charakter (Grit) exakt auf deinen Track ab

Parallele Sättigung durch einen separaten Sättigungspfad, um gezielt die Bässe, das gesamte Frequenzspektrum oder die Höhen zu bearbeiten

Natürlich lautere Mixe. Bändige Transienten und steigere die wahrgenommene Lautstärke deiner Tracks

Erweiterte Regler, die über die Möglichkeiten der Original-Hardware hinausgeht, mit Reglern für Density, Air, Calibration, Gain-Staging und Mix

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UAD Elysia karacter Stereo Saturator

Der 2016 als Hardware erschienene Elysia Karacter ist ein Class-A-Stereo-Saturator, den es neben einer API 500 Version auch als 19-Zoll-Gerät gibt. Als UAD-Plug-in liefert der UAD Elysia karacter Stereo Saturator den charaktervollen Klang der diskreten Class-A-Boutique-Prozessoren von Elysia und ermöglicht ein Spektrum, das von sanfter Solid-State-Sättigung bis hin zu aggressiver harmonischer Verzerrung reicht – anwendbar auf einzelne Spuren, Busse, Stems und komplette Mixe.

Drei verschiedene Einstellungen. Wählen Sie zwischen subtiler Bearbeitung und extremer Sättigung mit Saturation, FET Shred oder Turbo Boost.

Der M/S-Modus sorgt für einen offeneren und dreidimensionaleren Klang bei Stereo-Spuren.

Drive- und Color-Regler verleiht Spuren oder Subgruppen im Handumdrehen mehr Charakter.

Apollo Realtime DSP: Workflows mit nahezu null Latenz bei Verwendung von Apollo-Audio-Interfaces.

Günstige Einführungspreise

Die beiden Plug-ins sind ab dem 7. Juli erhältlich und kommen zu einem Einführungspreis von jeweils 29 USD (UVP). Wie lange der gelten wird, ist nicht bekannt. Der „normale“ UVP wird mit 125 USD angegeben. Weitere Infos findet ihr auf der Produkt-Übersichtsseite von Universal Audio, oder ihr folgt einen der beiden Links unten.