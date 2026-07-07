ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator, Sättigungs-Plugins

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Analoge-Sättigungs-Plugins von Universal Audio zum günstigen Einführungspreis

7. Juli 2026
UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator

UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator

Mit den Plug-ins UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator bringt Universal Audio zwei analoge Sättigungstools für Apollo-Audiointerfaces und UAD-Hardware. Beide von Brainworx entwickelten Plug-ins sollen den Klang erstklassiger analoger Boutique-Sättigung und harmonischer Anreicherung in den Mix bringen.

UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator

ANZEIGE

UAD Black Box Analog Design HG-2

Der HG-2 Tube Processor von Black Box Analog Design hat den Ruf, dem Mix einen satten, vollen und perfekt abgerundeten Klang zu verleihen. Als UAD-Plug-in bietet er nun die charakteristische Röhrensättigung der Boutique-Hardware sowie exklusive digitale Funktionen wie „Calibration Voicing“ und einen regelbaren „Air“-Regler zur Öffnung des Hochtonbereichs.

  • Satter Röhrensound der HG-2-Hardware in Echtzeit auf dem Apollo-DSP
  • Mischung aus Pentode und Triode. Stimme die Wärme und den Charakter (Grit) exakt auf deinen Track ab
  • Parallele Sättigung durch einen separaten Sättigungspfad, um gezielt die Bässe, das gesamte Frequenzspektrum oder die Höhen zu bearbeiten
  • Natürlich lautere Mixe. Bändige Transienten und steigere die wahrgenommene Lautstärke deiner Tracks
  • Erweiterte Regler, die über die Möglichkeiten der Original-Hardware hinausgeht,  mit Reglern für Density, Air, Calibration, Gain-Staging und Mix

UAD Black Box Analog Design HG-2 und UAD Elysia karacter Stereo Saturator

ANZEIGE

UAD Elysia karacter Stereo Saturator

Der 2016 als Hardware erschienene Elysia Karacter ist ein Class-A-Stereo-Saturator, den es neben einer API 500 Version auch als 19-Zoll-Gerät gibt. Als UAD-Plug-in liefert der UAD Elysia karacter Stereo Saturator den charaktervollen Klang der diskreten Class-A-Boutique-Prozessoren von Elysia und ermöglicht ein Spektrum, das von sanfter Solid-State-Sättigung bis hin zu aggressiver harmonischer Verzerrung reicht – anwendbar auf einzelne Spuren, Busse, Stems und komplette Mixe.

Drei verschiedene Einstellungen. Wählen Sie zwischen subtiler Bearbeitung und extremer Sättigung mit Saturation, FET Shred oder Turbo Boost.

  • Der M/S-Modus sorgt für einen offeneren und dreidimensionaleren Klang bei Stereo-Spuren.
  • Drive- und Color-Regler verleiht Spuren oder Subgruppen im Handumdrehen mehr Charakter.
  • Apollo Realtime DSP: Workflows mit nahezu null Latenz bei Verwendung von Apollo-Audio-Interfaces.

Günstige Einführungspreise

Die beiden Plug-ins sind ab dem 7. Juli erhältlich und kommen zu einem Einführungspreis von jeweils 29 USD (UVP).  Wie lange der gelten wird, ist nicht bekannt. Der „normale“ UVP wird mit 125 USD angegeben. Weitere Infos findet ihr auf der Produkt-Übersichtsseite von Universal Audio, oder ihr folgt einen der beiden Links unten.

ANZEIGE

Preis

  • je 29 USD (Einführungspreis, anschließend 125 USD)

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

m.steinwachs RED

In jungen Jahren noch Keyboarder in diversen Bands von Punk bis Funk, schwenkte ich Anfang der 1990er Jahre auf die Komposition und Produktion von Musik/FX für Videogames um (das war lukrativer) und war dabei zwischen 1990 und 2008 an über 50 Games beteiligt (Thalion, Psygnosis, Blue Byte u.a. - https://www.gamecheck.guru/musik). Augenblicklich arbeite ich in meinem Studio an einem Remake meiner alten Thalion-Tracks (https://soundcloud.com/audiotexturat/sets/work-in-progress). Nebenher damals ...

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Elysia Karacter, Class-A Stereo Saturator

Test: Elysia Karacter, Class-A Stereo Saturator

07.10.2024 |2
NAMM 2025: Black Box Analog Design HG-Q, Hardware Equalizer mit Plug-in

NAMM 2025: Black Box Analog Design HG-Q, Hardware Equalizer mit Plug-in

16.01.2025 |2
Test: Universal Audio UAD Free, kostenloses Plug-in-Bundle

Test: Universal Audio UAD Free, kostenloses Plug-in-Bundle

05.06.2026 |13
UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp, Plug-in

UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp, Plug-in

04.05.2026 |0
Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

Universal Audio UAD Explore FREE, Plug-in-Bundle

15.04.2026 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
    2. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X