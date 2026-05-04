Exklusive D-Style-Sounds im DAW Format

Mit dem UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp stellt Universal Audio ein neues Verstärker-Plug-in für Gitarristen vor, das den legendären Sound eines der beliebtesten und seltensten Amps der Geschichte direkt in die DAW bringt.

Das neue UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp Plug-in

Von Universal Audio gibt es ja mittlerweile eine ganze Reihe an Amp-Plug-ins. Mit dem UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp kommt jetzt der legendäre D-Style-Sound als digitale Variante für Mac und PC.

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Dieser Verstärker-Klassiker wurde durch Legenden wie Stevie Ray Vaughan, Carlos Santana und Eric Clapton weltberühmt. Die D-Style-Amps sind bekannt für ihr unvergleichliches Ansprechverhalten, sahnige Overdrive-Sounds und eine sehr ausgeprägte Dynamik.

UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp liefert mit Suede, Silver, Cream und Black vier verschiedene Amp-Modelle aus jeder Overdrive Special Ära. Mit Rock, Jazz und Custom stehen zudem jeweils drei verschiedene Amp-Voicings zur Verfügung. Zusätzlich lassen sich die Endstufensektionen und Tone-Stacks verschiedener Dekaden mischen, inklusive dem allseits beliebten HRM Mod.

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Das Plug-in bietet 9 selektierte Cabinet- und Mic-Setups um direkt und „mix-ready“ zu recorden. Mit über 40 Factory Presets von Joey Landreth, Megan Lovell, Daniel Donato und anderen bekommt man eine Fülle an großartigen Sounds, um direkt loszulegen.

Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp ist im UAD-Native-Format und braucht somit keine externe Universal Audio Hardware. Das Plugin ist ebenfalls in der UAD Spark Plug-in-Subscription enthalten. Ein Upgrade zum UAD Paradise Guitar Studio zum reduzierten Preis ist ebenfalls möglich.

Preis und Verfügbarkeit

Das UAD Enigmatic ’82 Overdrive Special Amp Plug-in kostet bei Thomann momentan nur 47,- Euro, zuschlagen lohnt sich also.