UDO Audio DMNO, polyphoner Hybrid-Synthesizer

UDO goes Oberheim
Steht mit dem UDO Audio DMNO ein neuer polyphoner Synthesizer an? Im hauseigenem UDO-Forum wurden ein Bild und ein paar (nicht verifizierte) Informationen gepostet, die einen Keyboard-Synthesizer zeigen, bei dem offensichtlich der Oberheim Two Voice Pro ein klein wenig Pate gestanden hat.
UDO Audio DMNO – erste Informationen
DMNO soll acht Stimmen haben und bitimbral sein. Auf dem Panel sind zwei identische Strukturen zu erkennen, die jeweils große Ähnlichkeit zum Oberheim SEM haben. Dabei soll es sich um zwei unabhängige Synthesizereinheiten mit jeweils vier Stimmen handeln.
Die Technik wird als hybrid beschrieben, wobei auffällt, dass die Oszillatoren nicht mit VCO bezeichnet sind. Möglicherweise sind diese, wie beim Super Gemini, mit FPGAs aufgebaut.
Die Filter werden als neu entwickelte „Dynamic Multi-Core Stereo-VCF“ beschrieben.
Die Hüllkurven sind wie bei Oberheim als ADS mit zuschaltbarem Release ausgeführt, habe hier jedoch Fader anstatt Regler.
DMNO verfügt über acht Play-Modi, mit denen sich die beiden Einheiten auch auf unterschiedliche Weise zusammen spielen lassen. Weiterhin sind Speicherplätze, Arpeggiator/Sequencer, FX/EQ und ein MPE-Mode auf dem Panel zu erkennen. Das Keyboard soll außerdem über analoge und digitale Anschlüsse verfügen.
Vermutlich wird UDO Audio DMNO dieses Wochenende auf der Machina Bristronica vorgestellt werden. Dann erfahren wir auch hoffentlich mehr Details und den Preis.
Ich weiß nicht, wie es euch geht: Aber der »DMNO« macht mich irgendwie an (heißt der wirklich »De-Em-En-O«? Also »Dimno«? Oder wie spricht man das aus?). Ganz unabhängig davon, dass ich mir im Moment nix mehr kaufe (viel zu viel ungenutzter Kram hier, Hardware wie Software). Und auch unabhängig von dieser grässlichen Kloschüssel/Zahnarzt-Farbe. Ich gehe davon aus, dass wir noch unter EUR 2.000 landen werden (deswegen vermutlich »nur« die 3½ Oktaven). Wenn das der Fall ist … spannend, spannend.
@Flowwater DMNO = 8-Voice Polyphonic Dual Module Binaural Analog-Hybrid Synthesizer With Dynamic Signal Architecture.
Absoluter Wahnsinn! 😄
Mal ehrlich, was hat der George Hearn geraucht? Oder nimmt der alle anderen Looser die nur Schrottsynths produzieren damit auf die Schippe, oder beides?