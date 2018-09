Die besten Effektgeräte für DJs - Teil 2

Der erste Teil von zwei Berichten über DJ-Effektgeräte ist schon online und zeigt einige starke Geräte wie das Teile Elektronik Teil1, die Pioneer RMX-500 und RMX-1000 FX-Units oder das eher unbekannte Valeton CoralMod 16. Wer ihn noch nicht gelesen hat, ihr findet ihn HIER. Weiter geht es mit dem zweiten Teil…

Übersicht: Hardware DJ Delay, DJ Reverb, DJ Effekte

In dieser Übersicht: Hardware DJ Delay, DJ Reverb, DJ Effekte wird es noch umfangreicher mit einem Blick auf die Reverbs von Boss, die Effektgeräte von Eventide oder das hochpreisige Strymon Big Sky.

Boss RV-5 und Boss RV-6

Ein Klassiker unter den Reverbs, nicht nur bei DJs. Mit einem Preis von unter 150,- Euro ist ein Boss RV-6 absolut erschwinglich und ein Reverb ein gern genutzter Effekt – sofern richtig eingesetzt. Das Boss RV-6 als aktuelle Version ist ein klassischer Bodentreter, Stomp-Box. Eigentlich ein Effekt-Pedal für Gitarristen oder Bassisten eignet es sich auch hervorragend für den Einsatz im DJ-Set. Unter anderem, da es nicht nur in Mono, sondern auch in Stereo nutzbar ist.

8 verschiedene Hall-Algorithmen bietet das RV-6, darunter Modulate, Spring, Room, Plate, Hall, Dynamic, Shimmer und +Delay.

Alle Effekte davon sind einstellbar in Time und Tone, wobei gerade der Time-Regler entsprechend Reverb-Länge für DJs ein sehr gutes Spielzeug sein kann. Auch dabei, vermutlich eher wenig genutzt, ein Dry/Wet-Regler. Nicht so verkehrt jedoch, wenn man das Reverb mal auslaufen lassen möchte – wobei es dazu am DJ-Mischpult ja normalerweise den Send-Regler zum Runterdrehen gibt.

Gibt es den nicht und das Reverb hängt aus welchem Grund auch immer auf einem Master-Insert oder als ein Effekt in der Kette von mehreren, dann ergibt der Dry/Wet-Regler natürlich einen wichtigen Sinn.

Meine Lieblinge beim RV-6 sind Hall und Room für einen deutlich hörbaren, kraftvollen Einsatz eines Reverbs auf eine Snare, Hat oder sonstiges Perkussives. Hier kann man schön mit der Länge des Reverbs als weiteren Parameter spielen.

+Delay ist ebenso ein schöner Algorithmus für ein länger laufendes Reverb, das deutlich hörbar ist, aber doch eine gewisse Modulation mit sich bringen soll. Das Delay auf dem Reverb sorgt dann für „Bewegung“ im laufenden Sound.

Wichtig: Das RV-6 wird ohne Netzteil geliefert, dafür mit einem 9 Volt Block. Der hält allerdings nicht sehr lange. Entweder man bleibt beim Batteriebetrieb, was gerade im Club einfach ist, da man keinen weiteren Stecker braucht, oder man kauft ein passendes Netzteil für ca. 10,- Euro.