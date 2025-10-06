Die Demokratisierung der Musikproduktion

Soundtracker. Was sich besonders für die Spätgeborenen anhört wie Kinderkram aus der Mitte der 80er-Jahre, war damals nicht weniger als die Demokratisierung der Musikproduktion. Und damit eine kleine Revolution. PCs waren teuer, ihre Klangerzeugung eher rudimentär (Stichwort: Adlib und Soundblaster) und MIDI steckte in den Kinderschuhen. Rolands MPU-401 war lange die gefragteste Schnittstelle und Cubase noch drei Jahre entfernt. Dann kam der Soundtracker mit seiner textorientierten Benutzeroberfläche und plötzlich konnte jeder, der einen C64 oder später einen Amiga besaß, ganz ohne PC, teure Synthesizer, Notenkenntnisse oder Studio-Fachwissen Musik machen und diese in der Demoszene verbreiten. Bis heute haben sich diese Tracker gehalten, wenn auch in Nischen. Schauen wir uns einmal an, wie diese sich im Lauf der Jahre entwickelt haben: Eine Zeitreise von 1985 bis heute.

Intermezzo: Der Amiga und ich

Ich hatte mir meinen ersten Amiga 500 direkt 1987 gekauft und wegen erzwungener Band-Abstinenz (Umzug nach Berlin) begonnen, mit dem Soundtracker Musik zu machen. Erst in der Demoszene, dann – durch einen Zufall – auch beruflich.

Von 1990 bis 1994 habe ich rund 25 Amiga-Games mit dem passenden Soundtrack versorgt (und dabei für Firmen wie Thalion, Psygnosis, reLine, Kingsoft und einige andere gearbeitet), bevor der Amiga starb und ich zwangsläufig Musik für PC-Spiele und Konsolen produzierte.

Auf dem Amiga nutzte ich anfangs Noisetracker und Protracker, später dann den Sonic Arranger, habe aber auch alle anderen Tracker zumindest mal ausprobiert. Heute habe ich noch einen Amiga 500 und einen Amiga 1200 (beide komplett überholt, lauffähig und mit allerlei Zusatzkarten ausgestattet), den Emulator WinUAE auf meinem PC, recycle gerade die 30 Jahre alten Amiga-Soundtracks und war letztens erst wieder auf der Amiga Ruhrpott Convention. So viel zu meiner Amiga- und Soundtracker-Affinität.

Was ist ein Tracker?

Tracker sind schrittbasierte Sequencer mit mehreren Spalten, die vertikal scrollen. Noten und Effekte werden dabei als Buchstaben/Zahlen eingegeben. Als Sounds werden entweder kurze Samples oder die analoge Klangerzeugung des Soundchips genutzt.

Info Commodore 64

Der Heimcomputer Commodore 64 (C64, „Brotkasten“) wurde von 1982 bis 1994 gebaut und kostete beim Verkaufsstart in Deutschland 1.495,- DM. „64“, weil er 64 KB RAM besaß. Der Prozessor (MOS6510) leistete 0,985 MHz, gespeichert wurde entweder auf Datasette (ca. 70,- DM) oder Diskettenlaufwerk mit 5 ¼ Zoll Disketten (ca. 500,- DM). Mit 12,5 bis 15 Millionen verkauften Einheiten war er einer der erfolgreichsten Heimcomputer.

Die Sound-Hardware des C64

Für den unverwechselbaren Sound im C64 sorgte ein Spezialchip, der „SID“ (Sound Interface Device), den es in zwei leicht unterschiedlich klingenden Versionen gab: MOS 6581 (älter) und MOS 8580 (neuer).

Die Klangerzeugung war synthetisch (analoge Synthese) mit digitaler Steuerung und nicht – wie beim Amiga – auf Samples basierend. Drei unabhängige Stimmen/Kanäle konnten (via registerbasierter Programmierung) die Schwingungsformen Rechteck, Dreieck und Sägezahn sowie Rauschen erzeugen. Letzteres wurde meist für Pseudo-Drums genutzt. Hinzu kamen analoge Multimode-Filter (Tiefpass, Hochpass, Bandpass), ADSR-Hüllkurven und als Modulationsmöglichkeiten Oszillator-Synchronisation und Ringmodulation.

Alle Funktionen des SID wurden über Register (im Speicherbereich $D400 – $D41F) gesteuert, programmiert direkt in Assembler oder eben über Musik-Tools.

Die bekanntesten Sound-Tracker für den C64

Es gab wohl rund 50 Tracker (oder mehr) für den C64. Hier die Wichtigsten/Bekanntesten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Soundmonitor

Der „Urvater“ der Tracker-Software und Vorläufer der Amiga-Tracker, entwickelt von Chris Hülsbeck im Rahmen eines Musik-Wettbewerbs der Zeitschrift 64er. Der Soundmonitor arbeitet – wie die späteren Tracker – bereits mit einer textbasierten, spaltenorientierten Oberfläche, in der Noten, Presets und Effekte in vertikal scrollende Listen eingetragen wurden. Die charakteristischen schnellen Arpeggios ersetzen dabei die Akkorde.

Beim Abspeichern der Tracks im Soundmonitor konnten diese mit einer eigenständigen Abspielroutine namens Musicmaster verbunden und so auch außerhalb des Soundmonitors abgespielt werden. Eine lauffähige Version des Soundmonitors findet sich in einer Emulation im Internet Archive. Eine inoffizielle Weiterentwicklung des Soundmonitor ist der Rockmonitor 3.

Digitalizer/DigiTracker

Auch wenn der C64 – anders als der Amiga – keinen speziellen Sample-Chip besaß, fanden Programmierer doch eine Möglichkeit (durch Manipulation des Lautstärkeregisters oder schnelle Umschaltung der Ausgangsspannung), digitale 4- oder 8-Bit-Samples abzuspielen, die allerdings extrem kurz und ziemlich verrauscht waren. Meist waren diese Tracker-Entwicklungen aus der Demoszene. Zu den bekanntesten Vertretern gehören z. B. der Digitalizer V2.8 oder Digitronix 1.

DMC V4.0 (Demo Music Creator)

Eine Weiterentwicklung von 1991 war der DMC V4.0, die vor allem wegen seiner einfachen Bedienung sehr beliebt war.

Man muss heute nicht unbedingt einen alten C64 besitzen, um einen SID-Tracker-Song zu basteln. Mittlerweile existieren auch einige Programme für andere Systeme, die den SID emulieren und die passende Tracker-Oberfläche anbieten. Hier einige Beispiele:

Man kann aber auch die originalen C64-Tracker mit Hilfe eines Emulators auf PC, Mac oder Linux-Rechnern nutzen. Am bekanntesten ist da VICE.

Info Commodore Amiga

Den Amiga gab es in verschiedenen Modellen, die mit der Zeit immer leistungsstärker wurden. Faustregel: Je größer die Zahl, desto leistungsstärker das Modell. Amiga 1000 (1985), Amiga 500 / Amiga 2000 (1987), Amiga 2500/UX (1988), Amiga 3000 (1990), Amiga 500 Plus (1991), Amiga 600 / Amiga 1200 (1992), Amiga 4000 (Ende 1992), Amiga 4000T (1993).

Die „vierstelligen“ Amigas waren als Konkurrenz zum PC gedacht, die dreistelligen und der 1200er eher als Spielemaschinen und als Nachfolger des C64. Am besten verkauft hat sich der Amiga 500 mit etwa sechs Millionen Einheiten.

Die Sound-Hardware des Amiga

Die Sound-Hardware des Amiga war – im Vergleich zum C64, aber auch zum PC – geradezu revolutionär, konnte diese doch digitale 8-Bit-Samples in Stereo wiedergeben. Verantwortlich dafür war der Chip „Paula“, einer der vier Haupt-Custom-Chips des Amiga. Dieser konnte vier unabhängige PCM-Audiokanäle verwalten, wobei jeweils zwei Kanäle pro Stereoseite fest zugewiesen waren. Die Sampling-Rate lag bei maximal 28 kHz, war aber je nach Taktfrequenz variabel. Dabei konnte der Amiga direkt auf den RAM für die Sample-Daten zugreifen, ohne die CPU zu belasten.

Bekannte Tracker für den Amiga

The Ultimate Soundtracker (1987)

Mit seinem Soundtracker schuf der 22-jährige Karsten Obarski 1987 – inspiriert von Hülsbecks Soundmonitor – das Pendant für den Amiga. Das Prinzip war dasselbe: textorientierte Oberfläche mit vertikal scrollenden Spalten und Zahlen statt Noten.

Im Gegensatz zum C64-Soundmonitor arbeitete der Soundtracker aber mit Samples. Allerdings war in Obarskis Soundtracker die Zahl der Samples auf 15 limitiert und wurden die vier Kanäle streng zugeordnet (Lead, Begleitung, Bass, Percussion). Der Soundtracker kam Ende 1987 als kommerzielles Produkt im EAS-Verlag auf den Markt, war aber nicht so erfolgreich. Zum einen, weil er Kritikern zu umständlich war und zu oft abstürzte, zum anderen, weil Amiga-Programme meist als Raubkopie verbreitet wurden.

Soundtracker 2 (März 1988)

Obarskis Soundtracker wurde schnell von der Szene aufgegriffen und disassembliert. Keine drei Monate später veröffentlichte der Niederländer Mark Langerak (aka The Exterminator/TJC) eine verbesserte Version. Die wurde zusammen mit dem Quellcode und einer Play-Routine in den kostenlosen Umlauf gebracht, so dass jeder seine Musik auch in eigenen Produktionen/Demos verwenden konnte, was dem Soundtracker mächtig Schub gab. Allerdings hatte auch diese Version noch so ihre Macken. In der Folgezeit erschienen zahlreiche weitere Soundtracker-Klone.

DOC-Soundtracker IX (Juli 1988)

Dieser Soundtracker-Klon darf für sich verbuchen, das MOD-Dateiformat entwickelt zu haben, das Samples und Notenwerte in eine einzige Datei schreibt. Die dann mit einem MOD-Player wiedergegeben kann.

The Ultimate Soundtracker 2 (Oktober 1988)

Obarski brachte selbst noch eine zweite, offizielle (und kommerzielle) Version seines Soundtrackers auf den Markt, die dann ebenfalls das Modulformat enthielt. Aber auch diese Version floppte und Obarski warf das Handtuch. Die Szene hatte den Soundtracker fest im Griff.

Noise Tracker (1989)

Der Noise Tracker von Anders und Lars Hamre (aka Mahoney & Kaktus) aus Schweden löste den Soundtracker und seine Klone 1989 ab. Er war benutzerfreundlicher und bot mehr Tastaturkürzel, basierte aber immer noch auf dem Quellcode des Ur-Soundtrackers.

Protracker (1991)

Anders der Protracker, der ein grundlegender Neuentwurf war und damit endlich auch die alten Stabilitätsprobleme löste. Weitere Verbesserungen: Bis zu 31 Samples (statt 15), ein Pattern-List-Editor, Echtzeit-Visualisierungen, erweiterte Effektbefehle und eine modernere Benutzeroberfläche. Damit wurde der Protracker schnell zum Standardwerkzeug sowohl in der Demoszene als auch bei den Spieleentwicklern.

Weiterentwicklungen des Tracker-Prinzips

Während all diese vorgenannten Tracker dasselbe bekannte Prinzip nutzen, gibt es auch einige, die darüber hinausgingen.

MED (1989)

Der MED (MusicEDitor) konnte neben den vier Amiga-Kanälen zusätzliche MIDI-Spuren einfügen, über die sich externe Klangerzeuger ansteuern ließen. Das machte ihn auch für den semiprofessionellen Bereich interessant.

OctaMED (1991)

Weiterentwicklung des MED, die über einen technischen Trick (Halbierung der Abspielfrequenz) acht Kanäle verarbeiten konnte. Was jedoch zu einem Qualitätsverlust beim Sound führte und den Amiga wegen der zusätzlichen Rechenarbeit schnell an seine Grenzen brachte. MED und OctaMED konnten beide das .mod-Format verarbeiten, hatten mit .med aber auch ein eigenes.

OctaMED Soundstudio (1996)

Dieser Tracker erlaubte das Abspielen von bis zu 64 Spuren, belastete aber die CPU dank diverser Tricks trotzdem nicht so sehr wie der Vorgänger. Soundchip Paula war auch nicht mehr alleiniges Ausgabemedium, auch 16-Bit-Soundkarten wie Toccata wurden unterstützt, womit das OctaMED Soundstudio der erste 16/48-Tracker war.

Zudem mussten Samples nicht mehr im auf 2 MB begrenzten Chip-RAM abgelegt werden, sondern nutzten das größere Fast-RAM des Amigas. Mit einem ausreichend großen Amiga mit 68030+ Prozessor (Amiga 3000 oder Amiga 4000) konnte man so schon eine recht leistungsstarke Music-Workstation aufbauen.

TFMX (1988/89)

The Final Musicsystem eXtended (TFMX) wurde von Chris Hülsbeck (dem Entwickler des C64-Soundmonitors) und von Peter Thierolf entwickelt. Der TFMX-Editor ist auf die Entwicklung von Videospielmusik ausgelegt und gestattet auch die Eingabe von Noten mit einem MIDI-Keyboard. Neben dem für Tracker neuartigen Event-Monitor gibt es auch einen vereinfachten an Tracker orientierten Bearbeitungsmodus.

Ebenfalls an Tracker erinnern die Track-Page und die Pattern-Page. Wie der OctaMED auch kann TFMX bis zu acht Spuren verarbeiten. Samples mussten vor ihrem Einsatz auf einer Macro-Page angepasst werden. Ich hatte mir den TFMX damals gekauft (ja Chris, das war ich), fand das Konzept insgesamt aber doch etwas zu kompliziert.

Sonic Arranger (1990/91)

Der Nachteil der auf Samples basierten Klangerzeugung war, dass der Speicherplatz einer 3,5 Zoll-Diskette auf 880 KB limitiert war. Das war zwar in der Demoszene kein Problem, wohl aber bei Soundtracks für Games, wo für größere Kompositionen meist wenig Platz blieb.

Mit dem Sonic Arranger ließ sich dieses Problem gut umgehen, da dieser Tracker neben Samples auch synthetisierte Instrumente nutzen konnte. Insgesamt ermöglichte der Sonic Arranger den Einsatz von 254 Instrumenten, darunter 64 Sampleslots und 64 synthetische Schwingungsformen.

Ich selbst hatte den Sonic Arranger bei einigen Projekten für Thalion im Einsatz. So kam ich beim Amiga-Game Lionheart – für 10 Tracks und etwa 200 Soundeffekten – mit 660 KB Speicherplatz aus, indem ich sehr sparsam mit Samples umging und größtenteils auf die synthetischen Sounds setzte. Ebenso verfuhr ich bei Ambermoon, für das ich 35 Tracks auf einer Diskette (=880 KB) unterbrachte.

Auch ohne Amiga lässt sich heute auf dem PC Tracker-basierte Musik machen. Erste Möglichkeit: Die Nutzung eines Amiga-Emulators. Da gibt es zum Beispiel:

WinUAE – emuliert fast jedes Amiga-Modell, extrem vielseitig (Windows, kostenlos)

FS-UAE – basiert auf WinUAE, etwas benutzerfreundlicher, aber nicht ganz so vielseitig (Windows, macOS, Linux – kostenlos)

Amiga Forever – kommerzieller Emulator, der aber den Vorteil hat, dass hier die benötigten Kickstart-ROMs, die bei kostenlosen Emulatoren aus Lizenzgründen fehlen, bereits mit dabei sind. (Windows, je nach Version 20 bis 60,- Euro)

Die Amiga-Tracker finden sich auch heute noch im Netz. Wobei natürlich nur der Download der schon damals kostenlosen Tracker gestattet ist.

Wem das zu kompliziert ist, kann aber auch Tracker einsetzen, die für den PC entwickelt wurden. Dazu gehören zum Beispiel:

OpenMPT: Der kostenlose Open ModPlugTracker (Windows) wird seit 1997 ständig weiterentwickelt, und bietet – neben den üblichen Tracker-Funktionen – auch VST- und ASIO-Support. Zahlreiche Modulformate und bis zu 128 Spuren werden unterstützt.

ProTracker 2: Kostenlose Windows/macOS-Version des Amiga ProTrackers von Olav Sorensen. Von dem stammt auch der…

Fast Tracker 2 – ein Clone des achtspurigen MS-DOS-Trackers FastTracker II von 1998, der wiederum die Amiga-Tracker zum Vorbild hatte.

PT2 – Ein weiterer ProTracker Clone für Windows.

MilkyTracker – Ein weiterer FastTracker II Clone, aber mit integriertem Synthesizer. (Windows, Linux macOS, AmigaOS)

Renoise – Eine leistungsfähige DAW mit dem vertikalen Tracker-Workflow. Inklusive VST/AU-Support, MIDI-Mapping, Automatisierung, Sampler-Funktionen und mehr. Verarbeitet trotz DAW-Funktionalität MOD-Formate. Nicht ganz einfach in der Handhabung. Den ausführlichen Testbericht der neuesten Version findet ihr hier.

Hardware-Tracker

Es gibt außerdem auch einige aktuelle Hardware-Geräte, die das Tracker-Prinzip übernommen haben. Ausführliche Testberichte bei uns dazu über die Links.

Polyend Tracker+ – Hardware-Tracker mit Stereo-Sampling, vier integrierten Synthesizern (Granular, Wavetable) und Drum Engine, der bis zu 16 Spuren nutzen kann. (Polyend, 799,- Euro)

Polyend Tracker Mini – Portable, kleinere Version des Polyend Trackers, aber mit erweiterten Möglichkeiten. (Polyend, 699,- Euro)

Dirtywave M8 Tracker – Kompakter 8-Spur-Hardware-Tracker mit Sampling-Option und internen Instrumenten. (Dirtywave, 550,- Euro)