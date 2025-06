Überarbeitetes Groove- und Beats-Paket

Anfang des Jahres hatte UJAM mit seinem überarbeiteren Plug-in-Paket Reverb 2 sowie den Delay- und Filter-Versionen für Aufmerksamkeit gesorgt, nun kommt mit UJAM Beatmaker 3 eine neue Version der Beat Creation Software auf den Markt.

UJAM Beatmaker 3

Neben der überarbeiteten Version von Beatmaker 3 stellt UJAM auch Beatmaker Chromed vor, ein virtuelles Software-Instrument, das vor allem für Hyperpop-Songs gedacht ist.

Bei UJAM Beatmaker handelt es sich um eine komplette Serie an Groove-orientierten Software-Instrumenten, die sowohl einzelne Drum-Samples als auch vorgefertigte Groove-Patterns bietet. In intuitiv gehaltenen GUIs aufgemacht, lassen sich diese über die Keybaordtastatur spielen, auf Wunsch zu kompletten Songs kombinieren und per Drag’n’Drop in die DAW exportieren. Je nach gewünschtem musikalischen Stil können sich Nutzer für bestimmte Beatmaker Instrumente entscheiden.

Für UJAM Beatmaker 3 haben die Entwickler die Software nun überarbeitet und in Form einer einheitlichen Plattform neu konzipiert. Sowohl die Benutzeroberfläche als auch die einzelnen Tools und Routing-Optionen hat man neu gestaltet.

Entsprechend bietet Beatmaker 3 nun einen Tag-basierten Preset-Browser mit Genre-, Stimmungs-, BPM- und Titelfiltern sowie einen internen Content-Store mit Vorhörfunktion, über den zusätzliche Kits/Instrumente gekauft werden können. Über einen Loop-Browser mit rhythmischer Visualisierung lassen sich Patterns aussuchen, mappen und per Tastendruck abspielen.

Wer lieber mit einzelnen Samples arbeitet, kann diese auf Wunsch mit Attack, Decay, Dynamik und Pitch bearbeiten und im Rahmen der Mixer-Ansicht mit Filter, Reverb, Pan, Solo, Mute und Sättigung weiter anpassen.

UJAM Beatmaker 3 Chromed

Wie eingangs erwähnt, stellt UJAM gleichzeitig zur Veröffentlichung von Beatmaker 3 die Erweiterung Chromed vor, die für Hyperpop, Brostep, experimentelles Sounddesign und andere genreübergreifende Stile entwickelt wurde. Chromed bietet vorgefertigte Drumkits und Patterns, die in Zusammenarbeit mit der Künstlerin BABii und dem Sound-Designer und Popakademie Chef Derek von Krogh entwickelt wurden.

Die Chromed Erweiterung umfasst:

10 Drum-Kits mit 16 Instrumenten

20 Styles (insgesamt 460 MIDI-Loops)

12 Mix-Modi zum Starten von Projekten

spezielle Steuerung: Hyperdrive

75 globale Presets

17 Ambience-/Reverb-Modi

UJAM Beatmaker 3 und Beatmaker Chromed sind ab sofort erhältlich und können als VST2, VST3, AU2 und AAX Plugin unter macOS und Windows genutzt werden.

Beatmaker 3 ist ab sofort zum Einführungspreis von 49,- Euro (inkl. fünf Beatmaker-Titel) erhältlich. Wer mehrere Genres abdecken und entsprechend mehrere Beatmaker-Titel kaufen möchte, für den bietet UJAM gestaffelte Preis für 10 Beatmaker-Titel oder das komplette Bundle an, das alle aktuell erhältlichen Titel enthält.